Nighthawk : un nouveau client Twitter très intéressant

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Guillaume Gabriel

Ils se font plus rares, faute à une application officielle de plus en plus complète, les clients pour le réseau social Twitter avait pourtant l cote quelques années en arrière. Malgré tout, aujourd'hui nous accueillons une nouvelle application portant le nom de Nighthawk for Twitter (v2019.0.1, 11 Mo, iOS 13.0).



Cette dernière est intéressante, très intéressante, puisqu'elle embarque de belles fonctionnalités comme des filtres intelligents, une chronologie des amis proches, et plus encore.

Nighthawk for Twitter s'invite sur l'App Store

Les développeurs de Nighthawk, pour créer ce projet, sont allé échanger avec des centaines d'utilisateurs de Twitter afin de connaître et comprendre leurs besoins manquants au sein du réseau social.



Le gros défaut qui revenait souvent n'était autre qu'une "surcharge" au sein du flux, qui empêche une bonne lecture des différents tweets. Pour palier à ce problème, Nighthawk lance une fonction Filtres intelligents permettant de désactiver complètement des sujets au lieu de masquer manuellement des mots-clés.



Vous n'aimez pas la politique et ne supportez plus de voir des tweets en rapport avec le domaine ? L'application le fera pour vous !



Vous pourrez aussi créer un flux «Amis proches» qui, comme son nom l'indique, laissera passer uniquement des tweets provenant de vos amis et les supprimera de votre flux principal.



Une bien belle application !

