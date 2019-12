Siri est l'assistant vocal le plus accessible au monde

Hier à 19:50

Julien Russo

Les assistants vocaux sont nombreux sur le marché. On retrouve Amazon Alexa, Google Voice, Bixby, Cortana... Et l'un des plus connus Siri. D'après une récente enquête de Futuresource Consulting, l'assistant vocal d'Apple serait le plus accessible !

Siri domine le marché

On ne parle pas là de performance sur les réponses aux requêtes (puisque Siri serait probablement derrière Amazon et Google), mais d'accessibilité à l'assistant.

Depuis des années maintenant, Apple a vendu des tonnes d'iPhone, d'iPad, d'Apple Watch et de Mac. Sur chacun de ces appareils, l'utilisateur a accès à un assistant vocal... Siri !

Un avantage que n'ont pas Google et Amazon qui n'ont pas encore atteint eux le milliard de smartphones vendu depuis 2007.



Selon Futuresource Consulting, le nombre d'utilisateurs qui peuvent utiliser à tout moment Siri est bien plus important que Google ou Amazon.

L'étude affirme que Siri est en forme sur ce marché, puisque l'assistant vocal domine à 35% le taux d'accessibilité sur les appareils. Google Assistant est à 9% et Alexa d'Amazon est à 4%.

L'assistant vocal qui se rapproche le plus de Siri (et qui pourrait peut-être bientôt le dépasser) est Cortana sous Windows 10, puisque cette version de Windows est la plus répandue sur les PC dans le monde !

Les assistants vocaux sont de plus en plus présents dans nos appareils

On ne s'en rend pas compte, mais c'est une véritable invasion ! Il est quasiment impossible que chez soi on n'ait pas de possibilité d'invoquer une intelligence artificielle.

Puisque si vous avez l'iPhone vous aurez Siri, si vous avez un PC sous Windows 10 vous aurez Cortana, si vous avez une tablette Android vous aurez Google Assistant...

L'étude évalue le nombre d'appareils avec assistants vocaux vendu en 2019 à 1,1 milliard. En 2023, ce chiffre évoluerait à 2,5 milliards.



Source