Apple a publié le code de HomeKit sur Github

Il y a 3 heures

Alban Martin

Apple n'a pas tardé. Après avoir annoncé son partenariat avec Google, Amazon et autre Ikea pour un protocole unique et standardisé concernant la domotique, la firme à l'iPhone a publié cette nuit le code source de HomeKit sur GitHub.

HomeKit est désormais open-source !

Avec ce pas en avant, Apple permet à tout développeur de créer des usages HomeKit avec n'importe quel accessoire connecté. Il suffit d'utiliser les différentes classes réalisée en C++. Par contre, les entreprises voulant le tampon "MFI" sur leurs accessoires devront utiliser la version commerciale, et donc payante, de HomeKit. D'ailleurs, cette version proposera des évolutions en avant-première, choses qu'on devrait découvrir à chaque version majeure en juin, la prochaine étant iOS 14 en 2020. Quelques temps après, Apple publiera une version open-source sur Github.



Enfin, un mot sur la documentation de HomeKit. Apple explique qu'elle va la publier sous licence Apache2. C'est le seul point faible actuellement, le code HomeKit n'est pas proprement documenté. Il faut parcourir les différentes classes pour comprendre ce qu'il fait et comment ça marche.



Apple vous explique tout de même comment installer le SDK sur Mac (Darwin), Linux et Raspberry Pi.



PS : si vous ne savez pas ce que permet Homekit, la page développeur d'Apple peut vous aider :