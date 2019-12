Bons plans iOS : Stardew Valley, DISTRAINT, MovieSpirit

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 12 promos avec notamment Stardew Valley, DISTRAINT. L'occasion d'économiser 68,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

MovieSpirit (v9.15, 211 Mo, iOS 9.0, Jacky Wu) passe de 3,49 € à gratuit.



Une appli de montage vidéo accessible avec de nombreux effets, transitions, sources utilisables. Après avoir compris l'interface et les réglages, vous ferez de très bon montages, bien plus poussés qu'avec iMovie par exemple.



On regrette son interface un peu désuète mais l'essentiel est ailleurs.



Les + : Import de gif, photo, vidéo, voix, etc

Gestion du multi-couche vidéos (on peut superposer)

Slow et fast motion

Effets nombreux Télécharger l'app gratuite MovieSpirit





Phone Drive (v7.6.4, 37 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit.



Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Fine (v2.4.1, 77 Mo, iOS 11.0, Zhan QiaoXia) passe de 2,29 € à gratuit.



Fine est un éditeur de photos bien conçu et professionnel.



Créez une photographie de type reflex numérique avec de beaux effets bokeh généralement réalisables uniquement avec un appareil photo professionnel à grande ouverture.



Les + : Effets de flou de l'objectif, y compris flou bokeh, flou de profondeur...

De nombreux outils Télécharger l'app gratuite Fine





JEUX GRATUITS iOS :

Cribbage Premium (Cartes / Jeux de société, v3.6.6, 88 Mo, iOS 10.0, WildCard Classics Inc) passe de 2,29 € à gratuit.



La version digitale d'un jeu de cartes (le crib) où l'objectif est d'être le premier à atteindre 121 points ou plus (en faisant le tour 2 fois de la planche de cribble) accumulés après plusieurs donnes.



Les + : Un bon jeu de carte avec un mode multijoueur en ligne Télécharger le jeu gratuit Cribbage Premium





DISTRAINT (Jeux de rôle / Aventure, v1.2, 112 Mo, iOS 8.0, Winterveil Studios Oy) passe de 1,09 € à gratuit.



DISTRAINT 2 est un jeu d'aventure horrifique en 2D.



Vous incarnez Price, un homme qui a abandonné son humanité pour s'associer avec une entreprise importante : McDade, Bruton & Moore.



C'est un conte sinistre où il s'agit de reprendre espoir et de trouver sa propre voie.



Les + : Un chef d'oeuvre

Le scénario Télécharger le jeu gratuit DISTRAINT





Aero Effect (Course, v1.0.1, 82 Mo, iOS 7.0, Jundroo, LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Dans Aero Effect, faites la course dans un labyrinthe rempli de pièges géométriques animés et plongez dans une mystérieuse grille de pixels tout en écoutant une bande-son qui n'est autre qu'un clin d'oeil aux jeux d'époque.



Les + : Facile à prendre en main

Les couleurs Télécharger le jeu gratuit Aero Effect





PROMOS iOS :

FTL: Faster Than Light (Simulation / Stratégie, v1.5.14, 171 Mo, iOS 6.0, Subset Games) passe de 10,99 € à 3,49 €.



On l'avait testé à sa sortie, FTL est un vrai phénomène dans la catégorie des jeux d'aventure et de simulation.



Il est conçu comme un roguelike, c'est-à-dire qu'il propose une expérience où la mort signifie de façon irrémédiable la fin de l'aventure et l'obligation de recommencer à zéro. Néanmoins il contient tout de même des éléments persistants qui donnent au joueur l'impression d'avancer d'une façon ou d'une autre.



Faster Than Light est un jeu incroyablement complexe et intéressant, et pourtant tellement simple à prendre en main. Ne soyez pas impressionné ou dépassé par le nombre d'éléments à connaitre. Un tutoriel assez court mais très clair permet d'aborder les bases importantes. Vous serez ensuite vite jeté dans l'action et apprendrez par vous-même.



Si vous aimez les jeux de rôle, de simulation et de gestion, le tout dans une ambiance Space Opera, FTL doit absolument figurer en bonne place sur votre iPad. Télécharger FTL: Faster Than Light à 3,49 €

Thomas Was Alone (Aventure, v2.1, 229 Mo, iOS 8.0, Bossa Studios Ltd) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Un jeu de plateformes et de réflexion indépendant qui existe depuis 2010 sous la forme d'un jeu Internet. Thomas Was Alone raconte l'histoire d'une entité rectangulaire dénommée Thomas qui, contrairement à ce qu'affirme le titre, n'était pas si seul que cela. D'autres personnages aux formes tout aussi simplistes vont se retrouver sur son chemin. L'histoire prend place dans un programme d'intelligences artificielles. Thomas est l'une d'entre elle. A la suite d'un incident, ces IA deviennent plus ou moins conscientes et se mettent à explorer les environs et à interagir les unes avec les autres.



La narration nous accompagne le long de niveaux assez courts et peu difficiles, au moins au début, de sorte qu'on se laisse captiver par l'ambiance zen qui se dégage. Les mélodies accentuent ce sentiment et il est d'ailleurs fortement conseillé de jouer avec des écouteurs.



Les + : Une belle histoire et un jeu agréable

On en redemande Télécharger Thomas Was Alone à 2,29 €





Worms3 (Action, v1.24, 349 Mo, iOS 8.0, Team17 Software Ltd) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Faisant suite à Worms 2 Armageddon, l'excellent jeu de guerre stratégique en 2D Worms 3 a été développé spécialement pour les mobiles. Autant dire que les petits défauts des deux premières adaptations ont été gommés. Parmi les nouveautés de Worms3, on trouve le système de cartes qui permet de changer le cours d'une partie avec 46 cartes différentes, le système de classe pour créer une équipe sur-mesure avec des vers aux capacités uniques, la compatibilité Apple TV et manettes MFI ou encore le mode multi asynchrone très pratique pour jouer au coup par coup.



Les + : Du fun

36 missions solo

Plusieurs modes

Multi asynchrone Télécharger Worms3 à 2,29 €





Worms 2: Armageddon (Stratégie / Action, v1.25, 505 Mo, iOS 6.0, Team17 Software Ltd) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Attrapez vos grenades et préparez-vous à combattre des vers plus gros et plus performants que jamais dans Worms™2: Armageddon ! Le grand marave-thon stratégique au tour par tour est de retour dans l’App Store pour iPhone et iPad avec de nouvelles armes, de toutes nouvelles options de personnalisation et bien évidemment, plus d’explosions !



Parmi les nombreux modes de jeu, tout le monde trouvera son compte. Battez-vous contre 3 autres amis dans un jeu d’action multijoueur sensationnel ou engagez-vous dans la campagne solo pour devenir le plus grand ver mercenaire !



Les + : Les modes de jeu

Le nombre d'armes Télécharger Worms 2: Armageddon à 2,29 €





Escapists 2: Pocket Breakout (Stratégie / Simulation, v1.09, 1,3 Go, iOS 12.1, Team17 Software Ltd) passe de 7,99 € à 2,29 €.



Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 2,29 €





Stardew Valley (Simulation / Jeux de rôle, v1.37, 337 Mo, iOS 10.0, Chucklefish Limited) passe de 8,99 € à 5,49 €.

Stardew Valley est un jeu de type Harvest Moon qui consiste à gérer sa ferme sous divers angles qui vont vous tenir en haleine des heures durant. En effet, outre planter des cultures, les arroser puis les récolter, ou encore investir, le gameplay regorge de possibilités avec de l'artisanat, de l'aventure, des relations, de l'exploration, de la pêche, etc.



A chaque fois, on se pose la question de l'utilité de ses actions et de ce que cela peut nous apporter à tous les niveaux.



Les + : L'un des meilleurs jeux de 2018

Des mises à jour régulières

Un look rétro superbe Télécharger Stardew Valley à 5,49 €





Sentinels of the Multiverse (Cartes / Jeux de société, v3.0.10, 742 Mo, iOS 9.1, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à 1,09 €.



Composez une équipe de superhéros avec leurs styles propres et combattez les méchants afin de sauver le Multiverse. Cette adaptation d'un jeu de carte se joue sous la forme d'un comic interactif.



Jouez en solo ou bien à plusieurs sur le même appareil.



Les + : Une bonne adaptation du jeu de cartes du même nom Télécharger Sentinels of the Multiverse à 1,09 €





One Deck Dungeon (Jeux de société / Cartes, v1.4.4, 298 Mo, iOS 10.0, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à 4,49 €.



Si vous ne connaissez pas ce jeu de société, on parle d'un Dungeon Crawler qui mélange cartes et dés, qui mettra votre stratégie à rude épreuve (avec une petite part de chance tout de même), le tout dans une ambiance médiévale.



Les + : Le concept

La durée de vie Télécharger One Deck Dungeon à 4,49 €





Raiders of the North Sea (Jeux de société / Stratégie, v1.4.0, 385 Mo, iOS 9.0, Dire Wolf Digital) passe de 10,99 € à 7,99 €.



C'est la saison des pillages! Vivez une aventure viking dans cette version numérique du jeu de plateau acclamé de placement d'ouvriers!



Dans Raiders of the North Sea, les joueurs forment un équipage et équipent un drakkar pour organiser des raids sur des colonies et obtenir de l'or et de la notoriété. Impressionnez votre Chef dans des combats glorieux et faites-vous une place parmi les légendes de la mer du Nord!



On parle ici de la version numérique d'un jeu de plateau populaire dans les pays anglophones. Télécharger Raiders of the North Sea à 7,99 €





Banner Saga 2 (Stratégie / Jeux de rôle, v1.0.7, 3,1 Go, iOS 9.0, Stoic) passe de 10,99 € à 5,49 €.



Menez votre clan de Vikings à travers un pays hostile au bord de l'effondrement. Prenez des décisions audacieuses, gérez vos ressources avec sagesse et combattez avec adresse pour survivre un jour de plus dans cette nature impitoyable.



Banner Saga 2 est un très bon jeu de rôle mêlant stratégie et aventure dans lequel vos choix peuvent avoir de lourdes conséquences. Nous avons également apprécié le nouveau mode survie et la qualité des graphismes en hausse, toujours dessinés à la main.



Si vous aviez aimé le premier épisode (comme nous lors de notre test), ne ratez pas l'un des meilleurs RPG de l'année.



Les + : Une narration hors-pair

Une durée de vie énorme Télécharger Banner Saga 2 à 5,49 €





Hyperforma (Aventure, v1.33, 226 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 5,49 € à 1,09 €.



La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario

Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.



PRIX



Best Mobile Game (Casual Connect London 2018)

Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...

Mise à jour : Dans cette version :

- Correctifs mineurs de bugs.

