Facebook veut ne plus dépendre de Google et créer son propre OS

Il y a 43 min

Julien Russo

3

Le réseau social de Mark Zuckerberg a pris une grosse décision. À travers plusieurs réunions et plusieurs interrogations qui ont duré plusieurs mois, le choix de créer son propre OS a enfin été décidé. L'entreprise qui utilise Android pour certains de ses produits ne veut plus dépendre du géant de Mountain View.



L'OS by Facebook, un projet qui démarre de zéro

La mission est claire, Facebook veut avoir son propre OS pour ses produits et ne plus passer par Android.

Mark Lucovsky a obtenu la confiance de Mark Zuckerberg pour prendre les rênes du projet "OS by Facebook". Il faut dire que son expérience dans le passé a dû être un élément clé dans la décision puisqu'il a contribué au développement de Windows NT et a été ingénieur chez Microsoft pendant de nombreuses années.

À l'heure actuelle, le réseau social ne propose pas encore de smartphone, de tablette, de smartwatch... Mais seulement des appareils Oculus et Portal. Il y a cependant de fortes chances que le développement d'un OS motive le géant du réseau social à venir concurrencer les acteurs majeurs du marché des smartphones.

L'année dernière, Facebook avait déjà évoqué l'idée de se lancer dans le développement d'un OS pour smartphone, mais la communication n'avait pas été plus loin et de nombreux médias croyaient qu'avec le temps l'idée avait été abandonnée. Visiblement, ce n'est pas le cas !



Andrew Bosworth qui est responsable de la VR et AR chez Facebook a déclaré à The Information :

Nous voulons vraiment nous assurer que la prochaine génération aura de l'espace pour nous. Nous ne pensons pas pouvoir faire confiance au marché ou aux concurrents pour s'assurer que c'est le cas. Et donc nous allons le faire nous-mêmes.

Une déclaration rassurante autour de l'interface contrôler par le cerveau

Il y a plusieurs mois, Facebook avait révélé travailler sur une interface contrôlable avec le cerveau humain, sans interaction tactile ou orale. Cela pourrait s'intégrer dans des lunettes de réalité augmentée par exemple.

Un ingénieur a profité de l'interview au média The Information pour s'exprimer sur l'avancée de cet incroyable projet qui pourrait bouleverser notre quotidien !

Il a expliqué que l'interface contrôlable avec le cerveau avance bien et que Facebook a réussi à réduire considérablement la technologie, elle pourrait même aller jusqu'à tenir dans la main. Cependant, elle n'est pas encore prête pour la commercialisation. L'ingénieur de Facebook a expliqué que ce genre d'interface pourrait voir le jour vers 2025, au plus tard 2030, il reste encore pleins de choses à étudier, à améliorer et à expérimenter, le sortir maintenant aboutirait sur un échec qui décrédibiliserait l'innovation.

Facebook développe un assistant vocal

Dernier point évoqué lors de l'interview, il a été dit que Facebook développe en ce moment son propre assistant vocal, qui prendrait la relève d'Amazon Alexa dans les produits Portal. Décrit comme similaire aux assistants qu'on connaît à l'heure actuelle, le réseau social a demandé une licence à Microsoft pour se servir de son célèbre moteur de recherche "Bing" pour rendre plus intelligent son assistant vocal, qui n'a pas encore de nom.



Les équipes en chargent du développement du concurrent d'Alexa, de Siri et de Google Assistant seront localisées sur le nouveau campus de Facebook qui est en train de se construire à Burlingame dans le comté de San Mateo en Californie.



Télécharger l'app gratuite Facebook