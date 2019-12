MyShake : L'app iOS pour être prévenu d'un séisme imminent

Une toute nouvelle application iOS est disponible, elle s'appelle "MyShake" et vous permet d'être prévenu quelques secondes via une notification push, quand un tremblement de terre imminent va avoir lieu. Développé par le laboratoire de sismologie de l'University of California, Berkeley et déjà téléchargé par plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, la première alerte de l'application a récemment été lancée.





MyShake, soyez averti avant un tremblement de terre

MyShake aura pris du temps à être développé, mais son premier lancement d'alerte aura été une réussite, puisque mardi dernier, lors d'un séisme en Californie, le système de détection des séismes derrière l'application aura pris seulement 8,7 secondes pour émettre la notification push. D'une magnitude de 4,3 les utilisateurs qui ont été prévenus ont pu anticiper et se protéger pour les plus rapides.

Courant en Chine et au Japon, ça ne l'était pas jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis.

MyShake ce n'est pas que des alertes de séisme, c'est aussi des cartes mise à jour informant la portée du tremblement de terre, mais aussi des conseils pour appliquer les bons gestes en cas de fort séisme.

Pour éviter d'être trop intrusif, l'application a pris la décision de ne pas signaler les petits séismes de faible magnitude, mais que ceux estimés à 4,5 et plus.



Pour être la plus fiable possible, dans les informations de magnitudes et de localisation apportées, l'application s'aide des données obtenues via le système dorsal ShakeAlert qui appartient à l'US Geolical Survey.



Si en 2019 on est capable de prévenir un séisme plusieurs secondes avant, c'est grâce aux systèmes de communication, qui sont capables d'envoyer des avertissements de secousses plus vite que la vitesse des ondes sismiques qui se déplacent dans la roche.

Ah l'innovation...



