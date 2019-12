Satechi : le chargeur d'Apple Watch original

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

L'idée vient de l'entreprise Satechi. Fabricant d'accessoire pour toutes sortes d'appareils, la dernière idée est plutôt bien réfléchie et a attiré notre attention sur le coup de pouce que cela pourrait apporter aux propriétaires d'Apple Watch qui ont oublié leur chargeur à la maison et qui n'ont presque plus de batterie.

Le chargeur USB-C pour Apple Watch

Le principe est simple ! À travers ce nouveau chargeur, Satechi propose de recharger votre Apple Watch à partir de n'importe quel port USB-C. Par exemple, si vous utilisez quotidiennement un iPad Pro ou une dernière génération de MacBook Pro, vous pourrez brancher votre chargeur sur le port USB-C de l'appareil, puis vous aurez une surface aimantée par induction qui ira à votre Apple Watch. Visuellement, le chargeur de Satechi ressemble à cela :

Vous pouvez donc laisser le chargeur de votre Apple Watch à votre domicile et prendre ce chargeur au quotidien quand vous êtes à l'extérieur de chez vous et que vous savez que vous trouverez un port USB-C.

En utilisation avec le dernier iPad Pro qui possède un port compatible, voici à quoi cela ressemble :

La commercialisation a été effectuée aujourd'hui au tarif de 44,99$ uniquement sur le site du fabricant. Et comme vous savez qu'on adore nos visiteurs sur iPhoneSoft, voici un petit code promo qui vous permet d'économiser 20% sur votre commande : GIFTSATECHI.