Tesla Model 3 : une mise à jour à 2000$ pour accélérer plus vite

Alors que Elon Musk avait habitué ses clients à des mises à jour gratuites pour améliorer des points précis de ses voitures, cette fois la nouveauté demandera 2000 dollars. On peut l'avoir uniquement sur la version Dual Motor Grande Autonomie. En échange, le nouveau mode « Acceleration Boost » offrira le 0 à 96 km/h (oui, 0 à 60 mph) en 3,9 secondes, contre 4,4 secondes actuellement. Pour l'heure, seul le configurateur américain le propose, la version française affichant toujours 4,6 secondes pour aller à 100 km/h. Gageons que la demi-seconde gagnée sera bientôt disponible chez nous. Déçus du côté payant de cette mise à jour ? Cela parait assez cher pour le gain...

Si vous avez une Tesla Model 3, vous serez ravis d'apprendre qu'une nouvelle mise à jour améliore les performances en matière d'accélération. Après avoir gagner en rapidité lors de son passage à la case recharge, la petite berline électrique du constructeur californien se rapproche encore un peu plus de la Model S. Mais attention, tout cela à un prix.

