La stabilisation optique encore améliorée sur l'iPhone 12 Pro

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Un nouveau rapport de Digitimes indique aujourd'hui qu'Apple prévoit d'inclure un composant de stabilisation d'image plus avancé dans les modèles d'iPhone 12 Pro.



L'iPhone intègre une stabilisation optique de l'image depuis un certain temps déjà avec l'iPhone 7 Plus, et les améliorations matérielles ont lieu chaque année pour améliorer la rapidité et la précision.

Encore des améliorations photos sur l'iPhone 12 Pro

Si vous ne savez pas ce qu'est la stabilisation optique, il s'agit d'éviter les clichés flous dus aux mouvements de l'homme lors de la prise de vue. Ainsi, un capteur de mouvement déplace directement le capteur photo à l'intérieur du module de la caméra pour compenser.



Nos confrères évoquent un tout nouveau module, sans préciser si il permettra de gagner en qualité, en coût et / ou en espace intérieur. Sur iPhone 11 Pro, le téléobjectif et les caméras grand angle ont une stabilisation optique de l'image, mais pas l'ultra-large.



Le prochain iPhone 12 attendu pour 2020 devrait être une mise à niveau assez importante. Outre le modem 5G, les nouveaux modèles phares d'Apple auront un design différent qui rappellera l'iPhone 4 à bords plats, ou plus proche, l'iPad Pro 2018. De plus, de nouvelles tailles d'écran devraient permettre une meilleure distinction avec un iPhone 12 Pro plus petit et un iPhone 12 Pro Max plus grand. Au milieu, l'iPhone 12 restera à 6,1 pouces mais passera à l'OLED. Enfin, on s'attend à des dalles rafraichies 120 fois par seconde, pour améliorer l'expérience de jeu par exemple, ainsi qu'un capteur 3D arrière pour la réalité augmentée sur les "Pro". Ce dernier point devrait également apporté un vrai plus pour le mode Portrait pourtant déjà excellent.