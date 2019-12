Apple offre 6 mois gratuits d’Apple Music avec Shazam

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

7

Une petite promotion sur Apple Music, histoire de finir l’année en beauté. Comme rapporté par nos confrères de 9to5Mac, Apple double la période d’essai gratuite. Par contre, alors qu’ils évoquaient une réduction pour les USA et Royaume-uni seulement, l’offre est également valable ailleurs comme en France ou en Belgique. Au lieu de trois 3 mois offerts pour les nouveaux abonnés, il est possible d’en avoir six en passant par Shazam.

Shazam : l’astuce pour avoir 6 mois gratis d’Apple Music

Pour être éligible à l’offre, il suffit de passer par Shazam, l’app de reconnaissance musicale acquise par Apple il y a maintenant deux ans.



Ouvrez l’app, allez dans Bibliothèque puis vous retrouverez l’encart 6 mois gratuits. Si vous ne le voyez pas, vérifiez que vous n’avez pas le connecteur Spotify actif dans les réglages de Shazam. En effet, Apple ne nous proposait pas la réduction quand Spotify était connecté.



Enfin, après avoir cliqué sur l’encart, Apple vous dira à combien vous avez droit. Certains auront 6 mois, d’autres 4 voire 1 selon les cas. Si vous aviez déjà profité des 3 mois gratuits par le passé, vous n’aurez donc qu’un mois offert.



Un bon plan sympa et rare, qu’on pourra prolonger en partageant ensuite l’abonnement avec des amis.