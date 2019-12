Des maquettes de l’iPhone 12 Pro Max en fuite

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

13

L’iPhone 12 connaît un nombre de rumeurs et fuirent rarement atteint à ce stade de l’année, à tel point qu’on le connaît déjà très largement. Alors que certaines nouveautés comme la 5G ou l’appareil photo 3D arrière ne font aucun doute, le changement de design paraît aussi inévitable. Après quelques rendus et concepts, voici une première maquette qui permet de se faire une idée d’un iPhone 12 Pro Max à bords droits, comme le feu iPhone 4 ou même l’iPad Pro 2018.

Une maquette du futur iPhone 2020

Nos confrères japonais de Macotokara ont mis la main sur une maquette prévue pour les accessoiristes et qui représente le futur iPhone 12 en version Pro Max, soit la plus grande et la plus chère. Apparemment, Apple conserverait, en tout cas à ce stade, une dalle OLED de 6,5 pouces, alors de nombreuses personnes prévoient une augmentation à 6,7 pouces pour l’iPhone 12 Pro Max.

Selon la maquette, le futur iPhone 12 Pro Max fera 159 mm en hauteur (+1mm), 78 mm en largeur (+0,2mm) et 7,1 mm d’épaisseur (-1mm).



L’iPhone 12 Pro Max ne devrait donc pas être plus grand mais simplement plus fin, comme les anciens iPhone 6/6s/7.



Autre point intéressant, la présence d’un Smart Connector qui pourrait annoncer la compatibilité avec l’Apple Pencil 3. C’est aussi une rumeur que l’on a déjà évoquée à plusieurs reprises, mais pour le moment sans succès.



Enfin, on note que l’encoche reste similaire à celle de l’iPhone X de 2017, ce qui serait vraiment dommage. Le reste, comme l’écran 120 Hz ou bien le Touch ID sous l’écran ne sont évidemment pas notables ici.



Et voici la vidéo de la maquette de l’iPhone 12 Pro Max :