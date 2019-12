Les meilleures applications iOS de Noël

Vous la sentez l'excitation de Noël qui approche ? Le sapin, la crèche de Noël, les décorations dans la maison, le merveilleux repas du réveillon qui se prépare, les cadeaux... C'est pour certains le meilleur moment de l'année ! C'est aussi l'occasion de partager un bon moment en famille. Pour cette occasion, on va vous faire découvrir les meilleures applications pour apporter une petite touche d'exception à votre Noël.

Noël, c'est aussi des applications fantastiques à télécharger

Dans notre sélection, on va vous faire découvrir les meilleures applications pour trouver l'esprit de Noël dans votre iPhone ! En passant par des thématiques musicales, des comptes à rebours avant le 25 décembre... Préparez-vous, parce que vous allez avoir le choix.

Père Noël Portable

Si vous avez des enfants qui croient au père Noël, c'est l'application parfaite. Mise en avant par Apple sur l'App Store au vu de sa qualité, l'app propose une rencontre inédite avec le père Noël. En réalité, il s'agit d'une vidéo tournée en studio, avec un décor et un acteur, incroyablement persuasif. Même un jeune enfant qui ne croit plus au père Noël pourrait avoir un doute !

L'application vous propose de personnaliser vous-même la vidéo, en y ajoutant le nom des amis de votre enfant, le nom des membres de sa famille, l'endroit où vous vivez, la photo de votre enfant...

Le résultat est vraiment bluffant !

PNP – Père Noël Portable™ (v6.1.4, 89 Mo, iOS 12.0)









i-wantit : La wishlist cadeaux

Avec l'application i-wantit, il est impossible d'être déçu d'un cadeau. Il nous est tous déjà arrivé de recevoir un cadeau qu'on n'apprécie pas ! Par politesse, on remercie la personne et on fait un grand sourire. Avec cette application, vous pouvez désormais créer votre propose liste de cadeaux. Accessible par vos proches, cette application peut servir dans le cadre d'un cadeau de n'importe quel événement.

Ce qui est génial, c'est qu'en faisant découvrir cette application à vos proches, eux aussi peuvent créer leur liste de cadeaux et vous inspirer quand vous faites les courses de Noël !



i (v4.1.1, 81 Mo, iOS 9.0)







Compte à rebours en 3D pour Noël

Vous êtes pressé d'arriver à Noël ? Une application vous propose un magnifique compte à rebours pour vous accompagner jusqu'au 25 décembre.

Avec un sapin de Noël et des illuminations, l'app offre la possibilité de partager combien il reste de jours à vos proches !

Le développeur de l'app a également intégré un effet feu d'artifice quand vous appuyez sur le compte à rebours à côté du sapin et un faisceau lumineux quand vous appuyez sur l'étoile de Noël tout en haut de l'arbre.

L'application propose également des chants de Noël comme le célèbre "Jingle Bells" ou "We wish you".



Compte à rebours pour Noël 3D (v4.3.0, 21 Mo, iOS 9.0)







RADIO Noël

Pourquoi se contenter d'une application de radio de Noël, quand on peut avoir une application avec plein de radios ? Les musiques de fin d'année apportent la joie, la gaieté et l'esprit de Noël.

Vous êtes nombreux à mettre de la musique de Noël en fond pendant le réveillon du 24 décembre. Grâce à cette application, vous aurez le choix parmi plusieurs radios musicales spécialisées.

L'app propose dans son grand catalogue la radio "My North Pole Radio" qui diffuse en direct du Pôle Nord (et c'est vrai !).



RADIO Noël (v12.6, 41 Mo, iOS 8.0)







Papa Noël qui parle

Dans le même genre que les oiseaux ou les chats interactifs qui réagissent quand on les caresse ou qui bougent quand on appuie sur un bouton de l'app, il existe aussi l'application en version père Noël. Destiné bien entendu aux enfants, le père Noël répètera tout ce que l'enfant dit, mais avec une voix drôle !

Quand vous toucherez le père Noël interactif il sonnera les cloches de Noël, il sait aussi sauter, jeter des boules de neige, danser quand on lui demande, raconter des blagues et vous pourrez même jouer à des minis jeux avec lui.



Papa Noel qui Parle (v1.8, 193 Mo, iOS 7.0)







Coloriages numérotés - Noël

Vous cherchez déjà comment occuper les enfants pendant le réveillon pour éviter qu'ils vous dérangent toutes les deux secondes à table ? Cette application de coloriage disponible sur iPad et Apple TV devrait les occuper pendant un petit moment.

L'application est à la fois divertissante et éducative.

Elle proposera aux enfants de colorier par figures géométriques et pictogrammes, l'invitera à suivre les coloriages par lettre et par chiffre avec des instructions du type "commence à colorier la lettre A puis enchaîne avec la lettre P".

L'application propose une tonne de dessins de Noël comme des anges sur un nuage, des enfants qui décorent le sapin...

Les dessins seront accompagnés d'une musique merveilleuse rappelant les chants de Noël.



Coloriages numérotés - Noël (v2.1, 93 Mo, iOS 9.0)







Marmiton : recettes de cuisine

Vous n'avez toujours pas trouvé le menu que vous allez faire à vos invités pour le réveillon ? Pas de problème, l'application Marmiton vous propose les meilleures idées pour que votre repas soit le meilleur.

Marmiton propose des idées pour l'apéritif, l'entrée, les viandes et les poissons de Noël, les desserts ainsi que les fromages et les vins spécial Noël.

L'application déborde de créativité et d'idées. Pour le reste, ça sera à vous de gérer !



Marmiton (v5.2.33, 191 Mo, iOS 10.0)







Photos de Noël - Effet photo

Ajouter un esprit de Noël à vos selfies ou vos photos en famille !

Décrite comme le meilleur compagnon pour les instantanées de Noël, l'application ajoute des effets créatifs à vos photographies.

Au menu de l'app, on retrouve 100 effets de Noël du style de la neige, un sapin autour de votre photo, un père Noël...

C'est un peu les effets qu'on retrouve sur Instagram et Snapchat, mais spécialisé pour Noël.

L'application propose aussi l'ajout des filtres comme vintage, sépia et plein d'autres ! L'interface est simple, fluide et pratique à utiliser. En plus, une fois que vous avez fini la retouche à vos photos, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux depuis les raccourcis de l'app.

Disponible sur iPhone et iPad !



Photos de Noël (v1.1, 49 Mo, iOS 7.0)







CyberCartes

Même si vous ne passez pas Noël avec un membre de votre famille, c'est toujours important de penser à lui. L'application CyberCartes propose de créer des cartes de voeux au format vidéo gratuitement. L'app couvre tous types d'événements comme les mariages, les anniversaires, les voeux de naissances et... Noël !

Faites fonctionner votre imagination et votre créativité en créant votre carte de vœu et en l'envoyant par mail ou en la partageant sur les réseaux sociaux.



CyberCartes (v2.14, 37 Mo, iOS 9.0)







La sélection des meilleures applications de Noël est arrivée à sa fin. Nous espérons que vous aurez trouvé votre bonheur.

Toutes ces applications sont disponibles à la fois sur iPhone, sur iPad et Apple TV (la compatibilité varie suivant l'app).

Nous ne vous l'avons pas signalé, mais des achats in app seront parfois nécessaires pour débloquer des contenus au sein de plusieurs applications citées dans cet article.



Dernière chose qui va vous intéresser, c'est la playlist de Noël sur Apple Music. Elle s'appelle "Tubes de Noël" et elle est disponible pour tous les abonnés du service d'Apple.



Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et profiter bien de ce moment unique !