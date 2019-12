L'US Navy met en place une procédure "Anti-TikTok"

TikTok continue de créer polémique à cause de ses liens avec la Chine. Se présentant comme une application saine, où on y passe un bon moment grâce à des vidéos virales, l'application cacherait d'après la Marine Américaine un côté obscur d'une sombre collaboration avec le gouvernement chinois.



Une menace pour la Cybersécurité

L'app TikTok a été une fusée en ce qui concerne la popularité. Réunissant rapidement une communauté solide et fidèle qui se connecte plusieurs fois par semaine pour voir les dernières vidéos ou en poster, elle reste malgré tout à l'origine d'une polémique qui ne dégonfle pas aux États-Unis.

Les Américains le savent, le gouvernement actuellement en place en Chine est expert pour l'espionnage de ses citoyens. Ce qu'ils craignent c'est que cette mauvaise habitude de toujours regarder ce que fait l'autre, déborde sur les pays étrangers via les smartphones qui sont devenus partie intégrante de notre quotidien.



L'US Navy (la marine de guerre des États-Unis) a officiellement mis en place une procédure appelée "Anti-TikTok". Dans un récent rapport transmis aux personnes possédant un smartphone émis par le gouvernement, il y est décrit que l'application "TikTok" est une "menace pour la cybersécurité".

Dès maintenant, tous les smartphones émis par le gouvernement qui ont l'application TikTok d'installée et qui ne la suppriment pas n'auront plus accès à l'Intranet du Corps des Marines.



Ne décrivant pas les craintes précises de cette soi-disant "menace pour la cybersécurité", le porte-parole du Pentago, le lieutenant-colonel Uriah Orland a déclaré à travers un communiqué officiel que cet ordre était plutôt une prévention pour répondre "aux menaces existantes et émergentes".

Des indications sur le risque potentiel d'utiliser l'app TikTok ont également été transmises aux employés de l'US Navy pour protéger leurs données.

Un sous-entendu clair et précis que TikTok est aux yeux du gouvernement américain un aspirateur à données personnelles.

Visiblement, les autres réseaux sociaux sur les smartphones émis par le gouvernement ne semblent pas poser de problème, puisque les utilisateurs peuvent télécharger Facebook, Twitter, Instagram... Sans aucune difficulté et sans restrictions. Ce qui dérange principalement avec TikTok ce sont ces liens avec la Chine qui restent suspects aux yeux de nombreux Américains.



Pour rappel, la réputation de l'app TikTok n'est pas très bonne en ce moment, puisque celle-ci a été accusée d'avoir violé les lois sur la protection des enfants. Malgré toutes ces rumeurs d'espionnage, de collecte des données et de violation de certaines lois, cela n'empêche pas TikTok de toujours êtes de plus en plus téléchargés à travers le monde. En 2019, l'ampleur a tellement été énorme, que l'app a eu plus de téléchargements que Facebook sur iOS et Android.



