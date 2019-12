La dernière mise à jour de Tesla apporte une app de création musicale

Quand on vous dit que les voitures Tesla sont bien plus qu'une simple voiture ! La firme américaine a lancé une nouvelle mise à jour récemment. Celle-ci apporte une petite nouveauté fort sympathique pour les propriétaires du véhicule électrique.

Si vous avez une mise à jour en attente pour votre Tesla, téléchargez-la ! Elle vous apportera une application de création musicale pour vous aider à patienter pendant qu'elle recharge au Superchargeur.

Le compte Twitter @master_ov a publié une vidéo sur Twitter présentant l'application développée par Tesla.

L'application s'appelle "Trax", elle propose des émulations de clavier, la possibilité d'enregistrer une création et plein d'autres fonctionnalités !



When you buy a @Tesla you can either beat lambos at the traffic lights or... boot up TRAX v0.1 and play the Rugrat theme song 🔥🤷🏽‍♂️⚡️ #Tesla #Model3 #V10 @elonmusk pic.twitter.com/dPWQrHAmem