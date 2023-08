Siri peut ouvrir votre Tesla avec la dernière mise à jour de l'app

Les clients d'Apple et de Tesla le réclamaient depuis longtemps, c'est désormais chose faite. Avec la dernière mise à jour de son application iOS, Tesla a ajouté la prise en charge des raccourcis d'Apple, permettant aux conducteurs d'ordonner à leur véhicule d'exécuter diverses commandes, simplement en demandant à Siri (ou par le biais d'un tap sur un bouton). Une excellente nouvelle !

Tesla ouvre ses portes à Siri

La mise à jour de la version 4.24.0 a été publiée discrètement hier dans l'App Store. Une seule petite phrase pour annoncer ce changement majeur :

Accédez aux contrôles et à la climatisation de votre véhicule depuis l'application Apple Raccourcis.

L'application Tesla proposait auparavant aux propriétaires de nombreuses actions différentes qu'ils pouvaient effectuer sur leur voiture à distance, via leur iPhone. Avec l'ajout de la prise en charge des raccourcis Siri, les conducteurs d'un véhicule électrique de la marque peuvent désormais effectuer de nombreuses actions à l'aide d'une commande "Dis Siri" avec un iPhone ou une Apple Watch, au lieu d'avoir à accéder manuellement à l'application. Avec iOS 17, il suffira même de dire simplement "Siri".



La liste des commandes que les Raccourcis peuvent prendre en charge comprend le déverrouillage et le verrouillage de la Tesla, l'ouverture et la fermeture du coffre, l'ouverture du port de charge et le démarrage et l'arrêt de la charge en elle-même. Siri peut également être utilisé pour activer et désactiver le mode "Sentinelle" et le mode "Chien", ainsi que de nombreuses autres fonctions de base comme fermer toutes les fenêtres d'un coup. Si vous n'aimez pas parler à Siri à voix haute, vous pouvez toujours utiliser Spotlight (la recherche) pour retrouver ces raccourcis.

New Siri commands added to the latest @Tesla app.



“Hey Siri, open the Tesla trunk”. pic.twitter.com/fQ7naAYWMA — Miss Jillybean 🇺🇸 (@MissJilianne) August 19, 2023



Après Apple Music, ceci est donc un nouveau pas de Tesla pour s'ouvrir à l'écosystème d'Apple. Les clients attendent toujours CarPlay, mais, à date, seul un hack permet d'avoir CarPlay dans une Tesla.

Télécharger l'app gratuite Tesla