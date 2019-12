MYTF1 : Un nouveau widget et une meilleure intégration du multilingue

Une fois que vous aurez mis à jour l'application, vous pourrez (tout en bas) ajouter le nouveau widget de MTF1 . Les développeurs l'appellent le " Widget Direct ", il s'agit d'une sorte de raccourci pour accéder directement à la chaîne. Par exemple vous voulez accéder au live de LCI, vous avez juste à appuyer sur LCI depuis le widget et l'application s'ouvrira instantanément avec le direct de LCI. La mise à jour est disponible au téléchargement.

Le groupe TF1 améliore le confort pour ses utilisateurs. Déjà bien complète avec les directs de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries & Films ainsi que LCI, avec le replay pour retrouver les contenus diffusés sur les chaînes du groupe, les développeurs ajoutent deux petites nouveautés. La première concerne le multilingue . D'un seul coup d'oeil, l'utilisateur peut voir les options disponibles sur le programme qu'il s'apprête à lancer. Il est donc possible de voir si les options du style l'audio-description, la version originale sous-titrée... sont disponibles ! Auparavant, il était nécessaire de lancer le contenu et après d'aller à un endroit sur le player pour voir quelles étaient les options.

Les développeurs de l'application MYTF1, ont lancé une nouvelle mise à jour sur iOS, apportant deux nouvelles fonctionnalités bien utile et pratique pour les fidèles de la chaîne qui utilisent l'application sur iPhone ou iPad.

