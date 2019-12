Les fournisseurs d'Apple cherchent à produire des AirPods au Vietnam

Les fournisseurs Goertek et Luxshare, qui produisent et assemblent les AirPods d'Apple recherchent actuellement un soutien financier pour étendre leur activité au Vietnam. De quoi permettre à davantage de produits Apple d'être distribués hors de Chine.

Goertek et Luxshare : direction le Vietnam

Goertek et Luxshare chercheraient ainsi quelques centaines de millions de dollars pour accroître la production d'AirPods et d'AirPods Pro au Vietnam, selon des sources proches du dossier. Cette décision permet de diversifier la chaîne d'approvisionnement d'Apple, mais aussi et surtout de délocaliser un peu la fabrication hors de Chine, au cas où l'accord commercial de «phase un» s'effondrerait entre les USA et l'Empire du Milieu.



Après des années d'assemblage et de fabrication d'EarPods et de câbles Lightning au Vietnam, Goertek a commencé la fabrication des AirPods à titre d'essai en juillet. Désormais, The Information suggère que l'assemblage des AirPods prendrait des proportions conséquentes, avec un coup de la main d'oeuvre réduit d'environ 60%. La marge étant en partie perdue par le transport des pièces, toujours produits en Chine. Luxshare serait également concernés, puisque ce sous-traitant s'occupe d'une grande partie de la production des AirPods depuis le début.



Pour mémoire, Apple cartonne tellement avec ses AirPods depuis 2016, que les les analystes tablent sur 4 milliards de CA par trimestre en 2020. Nous en sommes à la troisième génération avec les AirPods Pro qui ont apporté tout récemment l'annulation de bruit.



