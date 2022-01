Les fournisseurs se préparent à produire les AirPods Pro 2

Il y a 1 heure

Alban Martin

Il ne fait aucun doute que la deuxième génération des AirPods Pro sera commercialisée au cours du second semestre de cette année. En prévision de son lancement, les fournisseurs d'Apple se préparent aux expéditions des nouveaux AirPods haut de gamme, selon un nouveau rapport de DigiTimes.

La production des AirPods Pro 2 se précise du côté des sous-traitants

Si vous nous suivez, vous savez probablement que les différentes rumeurs et fuites nous permettent de dresser un profil des nouveaux AirPods Pro 2. Les prochains écouteurs présenteront un nouveau design, un son amélioré, la possibilité de lire le son sans perte de qualité depuis Apple Music, et plus encore. Les nouveaux AirPods Pro devraient être lancé cette année, plus précisément au cours du deuxième semestre de 2022. En prévision de son lancement, le rapport publié aujourd'hui indique que les fournisseurs de mémoire vive commencent à se préparer à la production des nouveaux écouteurs sans fil.



Les dernières informations en date sur les AirPods Pro 2022 provenaient de l'analyste Ming-Chi Kuo, qui a expliqué la semaine dernière que les nouveaux AirPods Pro seraient dotés d'un boîtier de chargement repensé qui peut émettre un son pour une utilisation avec "Localiser". À date, seuls les écouteurs eux-mêmes peuvent émettre un bruit. Avec les AirPods Pro 2, le boîtier sera doté d'un haut-parleur, ce qui permettra d'émettre un bruit, facilitant ainsi la recherche.



Cette rumeur avait été confirmée par une photo des AirPods Pro 2 faisant apparaître des trous pour le haut-parleur du boîtier, mais aussi probablement pour attacher un accessoire tel un porte-clefs. La voici :

Outre un nouvel étui, les AirPods Pro 2022 prendront également en charge la qualité Lossless pour Apple Music. En raison des limitations de la bande passante du Bluetooth, aucun accessoire d'Apple ne peut lire l'audio sans perte. Dans une interview récente, un dirigeant de la société a admis que les limites de Bluetooth entravent le potentiel de l'expérience AirPods et a déclaré que l'équipe veut aller plus loin prochainement. Alors pourquoi pas sur les AirPods Pro 2 ?



Qui attend cette nouvelle version des écouteurs haut de gamme ? À priori, la partie capteurs de santé a été repoussée aux AirPods Pro 3...