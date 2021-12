iPhone SE 3 : tous les fournisseurs se préparent pour les commandes de composants

Ces derniers mois, plusieurs rumeurs se sont intéressées à l'iPhone SE 3, au programme, on devrait retrouver plusieurs nouveautés comme l'arrivée de la 5G ou encore la puce A15 Bionic qui est déjà présente dans les iPhone 13. L'autre "grosse" nouvelle concerne la date de commercialisation, tous les rapports ont affirmé une annonce et une disponibilité vers la fin du premier trimestre de 2022. Une fois de plus, l'information se confirme...

L'iPhone SE 3 disponible au T1 2022, ça se précise...

Il y a quelques jours, Apple aurait demandé à tous les fournisseurs qui s'occuperont des composants de l'iPhone SE 3 de se préparer à l'arrivée des premières commandes. Les fournisseurs ont pour instructions de faire en sorte que leurs chaînes de production soient prêtes le plus rapidement possible. Comme à son habitude, Apple souhaite dans un premier temps se créer un stock conséquent pour répondre à la demande (précommande + lancement) aux États-Unis et à l'international.

Le géant californien aurait conscience que la demande pourrait être plus importante que l'iPhone SE 2, puisque les clients sont nombreux à attendre impatiemment l'arrivée de la 5G sur l'iPhone de milieu de gamme. Surtout que dans la majorité des pays européens et asiatiques, les réseaux sont déjà bien déployés par les opérateurs !



Cette demande d'Apple correspond à toutes les rumeurs qui affirment que l'iPhone SE 3 sera annoncé mi-mars pour un lancement mondial dès la fin mars.

De plus, cette planification correspond aux dates qu'on a déjà pu voir avec les iPhone SE de précédentes générations.



L'iPhone SE 3 possèderait un écran LCD de 4,7 pouces, la puce A15 Bionic et garderais son ancien design avec les bords. Apple souhaite absolument conserver le design sans bords avec encoche uniquement pour les modèles haut de gamme.



