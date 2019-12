Yuka ajoute le filtre pour trouver les meilleurs produits

Dans la nouvelle mise à jour de Yuka, les développeurs proposent une nouvelle fonctionnalité fort sympathique ! Celle-ci va vous aider à mieux manger. Proposant le scan des codes barres pour connaître les composants d'un produit, Yuka propose désormais de rechercher directement les produits les plus sains par catégorie.

