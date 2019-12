Bons plans iOS : Donut County, Mini War, Sprite Pencil

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 8 promos avec notamment Donut County, Mini War, Sprite Pencil. L'occasion d'économiser 39,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

AirDisk Pro (v5.5.3, 31 Mo, iOS 9.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit.



Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Knots 3D (v6.1.2, 74 Mo, iOS 8.0, Nynix) passe de 1,09 € à gratuit.



Apprenez à faire plus de 121 nœuds avec des animations 3D explicites. Aussi pratique que ludique, Knots 3D est traduit en une tonne de langue dont le français, ce qui est pratique pour lire les explications.



Les + : Les favoris

Le choix dans la vitesse de lecture Télécharger l'app gratuite Knots 3D





QuickClip (v3.2, 19 Mo, iOS 10.0, keishi okazaki) passe de 1,09 € à gratuit.



Sauvegardez ce que vous copiez/coller dans le presse-papier pour pouvoir vous y retrouver très facilement.



Ainsi, il vous sera simple de faire des sélections de texte et les assembler dans un seul et même endroit.



Les +: Plutôt pratique d'avoir un historique du presse papier

Intégration dans le Notification Center Télécharger l'app gratuite QuickClip





Hindsight (v2.5, 39 Mo, iOS 12.2, Ehsan Rezaie) passe de 2,29 € à gratuit.



Hindsight est un outil pour noter le temps que vous passez sur des actions et permet de les historiser. Parfait pour les chefs de projet !



Les + : ne version Apple Widget et un widget pour noter rapidement le début et fin d'une action Télécharger l'app gratuite Hindsight





Sprite Pencil (v2.3.1, 1 Mo, iOS 13.0, Jayden Irwin) passe de 2,29 € à gratuit.



Sprite Pencil a tout ce dont vous avez besoin pour créer un chef-d'œuvre. Importez tout fichier pris en charge à partir de votre appareil ou du cloud, ou démarrez à partir de zéro. Sprite Pencil comprend quatre tailles de feutre et trois palettes de couleurs parmi lesquelles choisir.



En termes d’outils de dessin, Sprite Pencil comprend un crayon, une gomme, un sélecteur de couleur et un seau de remplissage.



Les + : Un bel outil pour faire parler votre créativité Télécharger l'app gratuite Sprite Pencil





JEUX GRATUITS iOS :

Mini War (Stratégie, v10.00, 33 Mo, iOS 8.0, Waterpower Technology) passe de 4,49 € à gratuit.



C'est un jeu de bataille de chars très classique comme Battle City sorti sur NES.



Les développeurs ont modifié ce jeu classique et l'ont ramené au 21 siècle. Mini War est la suite de Super Tank Battle. Il reprend tous les avantages de ce dernier tout en ajoutant de nombreux nouveaux éléments.



Les + : 5 difficultés

De belles heures de jeu Télécharger le jeu gratuit Mini War





Backgammon Premium (Jeux de société / Casino, v4.5.8, 75 Mo, iOS 11.0, WildCard Classics Inc) passe de 2,29 € à gratuit.



Pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu du Backgammon, chaque joueur jette les deux dés numérotés de 1 à 6. Si un des deux dés est "cassé" (c'est à dire qu'il n'est pas tombé à plat), le joueur relance les deux dés. Il avance ses pions selon le résultat obtenu, simple non ?



Dans ce jeu mobile reprenant ces mêmes règles, vous pourrez affronter des joueurs en ligne pour passer le temps.



Les + : En ligne et hors-ligne

Un classique Télécharger le jeu gratuit Backgammon Premium





PROMOS iOS :

Homo Machina (Aventure / Casse-tête, v1.5.6, 568 Mo, iOS 9.0, ARTE Experience) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Homo Machina est un puzzle narratif, inspiré de l’œuvre avant-gardiste du scientifique Fritz Kahn. Plongez l’espace d’une folle journée à l’intérieur du corps humain, représenté comme une gigantesque usine des années 20 et laissez vous guider par une narration poétique et surréaliste.



Évoluez dans un agencement ingénieux de nerfs, de vaisseaux et de valves. Objectif : parvenir, en une trentaine d’étapes à faire tourner cette incroyable usine. Chaque séquence décortique nos petites actions quotidiennes dans un gameplay intuitif et inventif.

Télécharger Homo Machina à 2,29 €





DRAGON QUEST (Jeux de rôle, v1.0.6, 30 Mo, iOS 7.0, SQUARE ENIX) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Découvrez le RPG qui a conquis deux générations de joueurs ! Plongez dans un monde médiéval regorgeant de magie, d’épées et de monstres de tous poils, le tout en un seul package !



Square Enix propose en effet le tout premier épisode de la saga Dragon Quest. Proposé à un prix nettement moins élevé que les autres, il est maintenant en promotion. Certains le décrivent comme le pionnier du jeu de rôle à la japonaise sur consoles.



Si vous aimiez les jeux RPG sur Gameboy, vous allez adorer. Télécharger DRAGON QUEST à 2,29 €





Florence (Livres, v1.0.5, 1,2 Go, iOS 10.0, Annapurna Interactive) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Florence est un récit interactif créé par le responsable conception à succès de Monument Valley, la chronique des péripéties sentimentales d'une jeune femme face au premier amour.



Florence Yeoh se trouve dans une impasse. Sa vie n'est qu'une interminable routine… travailler, dormir et passer bien trop de temps sur les réseaux sociaux. Jusqu'au jour où elle rencontre Krish, un violoncelliste qui va changer sa vision du monde.



Vivez l'histoire d'amour de Florence et Krish à travers une série de vignettes sur mesure : du flirt à la querelle, de la sollicitude à la solitude. Inspiré des romans graphiques et des webcomics du quotidien, Florence est une aventure intime, vraie et personnelle....

Télécharger Florence à 2,29 €





Monument Valley (Aventure, v2.7.6, 668 Mo, iOS 9.0, ustwo games) passe de 4,49 € à 1,09 €.



Vainqueur du design Apple Award 2014, Monument Valley est un jeu d'aventure qui met en scène Ida, une princesse silencieuse qui va explorer un monde étrange à la géométrie improbable. Le joueur dirige ce personnage qu'il va devoir aider à atteindre la porte de sortie de chaque niveau.

Pour cela c'est très simple, il suffit de taper à l'endroit où on veut que l'héroïne se rende. Evidemment, il y a un tas de casse-têtes à résoudre pour avancer. Attention aux illusions d'optiques également ! Un petit bijou vidéoludique !



Les + : Une ambiance incroyable

Un gameplay simplissime mais terriblement efficace Télécharger Monument Valley à 1,09 €





Gorogoa (Casse-tête, v1.1.2, 602 Mo, iOS 9.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Gorogoa est une évolution élégante du genre puzzle, accompagnée d’une histoire joliment dessinée à la main, conçue et illustrée par Jason Roberts.



On joue à Gorogoa de façon totalement originale, avec des panneaux somptueusement illustrés, que le joueur peut organiser et associer au gré de son imagination afin de résoudre des énigmes. C’est superbement simple et pourtant agréablement complexe.



Les + : L'ambiance

Les illustrations Télécharger Gorogoa à 2,29 €





DRAGON QUEST VIII (Jeux de rôle, v1.1.3, 1,5 Go, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 16,99 €.

Original et très bien réalisé, le portage de Dragon Quest 8 a été fait en mode portrait par Square Enix car les japonais utilisent énormément leur appareil dans les transports.

Un temps d'adaptation est nécessaire mais l'expérience s'avère excellente écran en main.



Un RPG en 3D réalisé par les développeurs de Final Fantasy et avec un style graphique proche de Dragon Ball, c'est tentant surtout quand il s'agit d'une merveille à la durée de vie énorme.



Les + : Plus beau que sur PS2

Complet

Traduit en français Télécharger DRAGON QUEST VIII à 16,99 €





Donut County (Aventure / Casse-tête, v1.1.0, 336 Mo, iOS 10.0, Annapurna Interactive) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Donut County est un jeu de réflexion narratif, dans lequel vous manipulez un trou qui ne cesse de grandir dans le sol. Rencontrez des personnages adorables, volez leurs détritus et lancez-les dans le trou.



Les ratons laveurs ont débarqué à Donut County avec des trous voleurs de détritus commandés à distance. Vous incarnez BK, un raton laveur qui contrôle un trou et avale ses amis et leur maison pour gagner des récompenses idiotes.



Quand BK tombe dans l’un de ses propres trous, il se retrouve confronté à Mira, sa meilleure amie, et aux résidents de Donut County, tous bloqués à 999 pieds sous terre… et ils exigent de comprendre ce qu’il se passe !

Télécharger Donut County à 2,29 €