Apple fait la promotion du Slofie avec l'iPhone 11

Seul les iPhone 11, iPhone 11 Pro et 11 Pro Max avec iOS 13.3 pourront profiter de cette nouveauté. Le rendu est vraiment formidable, surtout à plusieurs ! Apple a publié plusieurs vidéos pour vous donner un aperçu :

Si cette publicité voit le jour maintenant, ce n'est pas par hasard . À l'approche du réveillon du Nouvel An, les selfies vont se publier sur Instagram plus rapidement que se vendent les Big Mac pendant 24 heures chez McDonald's. Les possesseurs des derniers iPhone devront avoir obligatoirement la dernière version d'iOS.

L'une des nouveautés pour les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont le "Slofie". Il s'agit en réalité d'une vidéo qui introduit le slow-motion (le fait de ralentir l'image), en mode selfie. Apple a mis en ligne sur YouTube des vidéos qui pourrait inspirer bon nombre d'utilisateurs...

