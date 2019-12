Samsung : bientôt des télévisions sans bordures ?

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

2

Si les progrès dans le domaine de la télévision sont assez impressionnants ces dernières années, notamment au niveau de la qualité de l'image, il y a un élément qui persiste : la bordure.



Bien que de plus en plus discrètes et fines, les constructeurs n'ont pas encore réussi à s'en passer totalement, et c'est assez surprenant. Seulement, l'un des pionniers en la matière veut en découdre et en finir avec ces derniers.



En effet, le nouvel objectif de Samsung n'est autre que de proposer des télévisions réellement sans bordures.

Samsung veut créer des téléviseurs sans bordures

Samsung aurait dont trouvé un moyen de se passer des bordures autour de ses télévisions, mettant ainsi la main sur une astuce ou une technologie permettant à l'écran d'être maintenu au corps de l'appareil.



Les premières télévisions pourraient être commercialisées dès 2020, avec une présentation prévue pour le CES en janvier. Cette technologie pourrait voir le jour sur les téléviseurs de plus de 65 pouces.



L'un des membres du projet a fait quelques confidences :

Contrairement à d’autres produits dits « sans bordures » qui comportaient encore des bords, ce produit n’a vraiment pas de bordure. Samsung est devenu le premier au monde à réaliser un design aussi extrême.

On a déjà hâte de voir ça !



Source