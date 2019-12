Le vert de nuit de l’iPhone 11 Pro est signé Seiko Advance

Vous n’avez pas pu le manquer cette année, le nouveau coloris vert nuit des iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max a rejoint les argent, gris sidéral et or. Alors que certains en parlent sans même l’avoir testé, nous avions commandé le nouvel iPhone en midnight green pour nous apercevoir que l’arrière vert changeait selon l’éclairage ambiant. Aujourd’hui, nous apprenons qu’Apple a fait confiance à Seiko Advance, un fournisseur japonais spécialisé dans l’encre.

Un fournisseur unique qui fait des envieux du côté des constructeurs

C’est Yukinori Kabe, le directeur des ventes de Seiko Advance, qui vient de donner une interview au Nikkei. A la manière des horlogers nippons qui produisent des pièces d’une rare précision, le fabricant est très fier d’être le fournisseur exclusif des iPhone 11 Pro grâce à un savoir-faire de haute qualité dit-il. Selon Tim Cook, Seiko Advance est le meilleur au monde dans son domaine et fournir les quatre couleurs de l’iPhone 11 Pro.



Il faut savoir que la société existe depuis 1950 et qu’elle a su s’adapter au fur et à mesure, tout en conservant un côté humain avec seulement 160 salariés à date et environ 10 millions de dollars de recettes annuelles.



Pour la petite histoire, les coloris verts dans nos produits industriels nécessitent généralement une bonne dose de polluants comme les halogènes. Mais Seiko Advance a mis au point une solution plus écologique qui permet d’avoir une large palette de couleurs. De plus, l’entreprise a pour but de passer à l’énergie solaire et à l’éolien en 2020. Une raison qui plait beaucoup à Tim Cook, le patron y ayant fait un saut le 10 décembre dernier.

Enfin, si Apple représente 40% du chiffre d’affaires de Seiko Advance, la firme fournit également Samsung et Huawei. Par contre, Apple travaille avec un autre partenaire pour les coloris punchy de l’iPhone 11.



