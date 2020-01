NetTube : un player Youtube pour lire en arrière-plan sur iOS

Hier à 21:30

Medhi Naitmazi

7

NetTube fait partie des applications utilitaires qui se concentre sur l'essentiel. Alors que l'app Youtube existe depuis longtemps - d'abord embarquée sur l'iPhone puis en version sur l'App Store - elle n'offre toujours pas la lecture de vidéo en arrière-plan. Au contraire, Google a conçu Youtube Music à 10€ par mois pour ceux qui se servent du service en lecteur musical.



Si vous ne voulez pas d'une solution payante, certaines apps peuvent vous rendre un fier service, comme NetTube.



NetTube : le complément idéal à Youtube sur iPhone et iPad

A la manière de Amerigo qui propose de télécharger les vidéos Youtube, voici donc NetTube qui permet de contourner une autre sécurité. C'est bien plus simple que notre astuce pour "forcer" la lecture en background.



Une fois téléchargé, NetTube vous permet de rechercher et d'écouter des millions de chansons gratuitement, sans restriction. Le seul achat intégré vous offre la possibilité de supprimer la publicité. Sympathique et honnête à 3,49€ pour ceux qui ont une aversion pour le marketing visuel.



Si la lecture unitaire est pratique, il est également possible de créer ses propres playlists, ainsi que de suivre d'autres tops 100 pour vous donner le sourire ou vous instruire sur les sujets qui vous touchent.



Non mis en avant, et pourtant le plus important, la fonction de lecture en background permet ENFIN de profiter de Youtube tout en quittant l'app. Vous pouvez fermer votre iPhone ou bien lire vos messages sans coupure. Rien que pour cela, l'app vaut d'être téléchargée.



