Puce A14 : TSMC la produira bien en 5nm mi-2020

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

2

Voilà une première confirmation que TSMC restera l’unique sous-traitant dans la production du processeur qui équipera les prochains iPhone 12. Si cela ne fait aucun doute, le rapport du jour nous apprend que la puce A14 sera bel et bien conçue en 5nm, comme nous l’évoquions encore hier dans notre dossier iPhone 12.

Une gravure en 5nm pour la puce A14 des iPhone 5G

Selon les propos du Commercial Times rapporté par Digitimes, TSMC va débuter la production de la puce A14 d’ici la fin du second trimestre 2020. Une date habituelle pour être au rendez-vous commercial de septembre.



Alors que les puces A11 jusqu’à A13 sont toutes gravées en 7nm, la future A14 va passer en 5nm. Apple sera le premier constructeur a franchir cette barre symbolique et aurait signé pour avoir les deux tiers de la production. L’autre partie irait a un certain Huawei qui s’en servira pour ses puces HiSilicon.

La puce A14 va propulser les premiers iPhone 5G de la marque avec les quatre iPhone 12 prévus, avant d’être déclinée sur l’iPad Pro en version A14X.



Que ce soit sur iPhone 12, iPhone 12 Pro ou iPad Pro, le gain du 5nm EUV (lithographie extrême ultraviolet) sera double : performances en hausse et consommation en baisse. Du coup, l’autonomie devrait en profiter, même si la 5G risque d’être gourmande.



Source