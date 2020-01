277 millions de dollars dépensés sur l'App Store et le Play Store à Noël

Si les deux grands groupes peuvent avoir le sourire, l'un des deux se démarque amplement : Apple peut se vanter d'avoir réalisé 70% de ce chiffre, soit une hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Le Play Store, lui, embarque donc 30% du total, avec une petite hausse de 2,7%. Sans surprise, sur les 270 millions de dollars générés, 210 millions l'ont été au sein des jeux ou pour l'achat de jeux ! La star de ce Noël 2019 ? PUBG Mobile avec 8,5 millions de dollars, soit une très belle hausse de 431%. Au niveau des apps, on dit que l'hiver amène à la volonté de trouver sa moitié, et c'est une nouvelle fois vérifié puisque Tinder se place en tête du classement avec 2,1 millions de dollars. Source

Les fêtes de Noël ont encore une fois été prolifiques pour Google et Apple, puisque selon les spécialistes du site web Sensor Tower, 277 millions de dollars auraient été dépensés durant cette journée. Un beau chiffre, en augmentation par rapport à l'an passé, affichant une hausse de 11,3%, soit 249 millions de dollars ! Qui a dit que les apps et jeux allaient mal ?

