En cette période de Noël 2024, l'une des applications Android d'Apple s'est hissée au sommet du classement des plus téléchargées sur Google Play. Voici pourquoi l'application « Migrer vers iOS » a fait son entrée dans le top 10 et ce que cela signifie pour les utilisateurs. A la fin, vous trouverez aussi un tutoriel pour transférer vos données.

L'app Move To iOS est dans le top 10

Alors que le Père Noël est passé, les nouveaux propriétaires d'iPhone sont tous passés par le processus de configuration, une partie faisant le saut d'Android vers iOS.

Chaque année, la ruée vers les derniers iPhone d'Apple pendant la période des fêtes stimule non seulement les ventes (et le compte en banque d'Apple), mais augmente également le nombre de migrations d'Android vers iOS. Cela a conduit l'entreprise la plus valorisée à ce jour à lancer l'application « Move to iOS » en 2015, facilitant la transition.



Auparavant, le transfert de données entre les deux plates-formes était un véritable casse-tête, les utilisateurs s'appuyant sur des sauvegardes dans le cloud ou sur des solutions tierces souvent erratiques, quand elles n'étaient pas vérolées.



Comme nous l'avons constaté ce matin,, l'application « Move to iOS » a grimpé dans le top 10 sur Google Play Store, se classant même 6ème à l'heure de ces lignes. Un signe que les clients migrent plus que jamais d'Android vers iOS, avec une application qui a dépassé le cap des 100 millions de téléchargements.

Comment transférer ses données d'Android vers iOS

Pour ceux qui sont prêts à passer d'Android à l'iPhone, le processus commence évidemment par le téléchargement de l'application « Move to iOS » depuis Google Play. La procédure de transfert est simple, un peu comme le transfert de données entre deux iPhones.



Voici ce que vous pouvez migrer avec l'application :

Calendrier

Contacts

Messages texte

Photos et vidéos

Fichiers et documents

Paramètres d'accessibilité

Configurations d'affichage

Favoris Web

Comptes de messagerie

Chats et médias WhatsApp

Enregistrements vocaux

Journaux d'appels

Les étapes à suivre

Avant de commencer : Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre appareil Android et que vos deux appareils sont branchés sur une source d'alimentation. Téléchargez l'application sur Google Play. Elle nécessite au moins Android 6.0, mais pour une expérience transparente, la mise à jour vers la dernière version Android est recommandée. Commencez sur votre appareil Apple : Allumez votre nouvel appareil Apple et placez-le près de votre appareil Android. Appuyez sur Transférer des données depuis Android : Sur l'écran "Transférer vos applications et données", appuyez sur "Depuis Android". Ouvrez et configurez l'application Migrer vers iOS : Ouvrez l'application Migrer vers iOS sur votre appareil Android et suivez les instructions pour accepter les conditions d'utilisation. Attendez un code : Sur votre appareil iOS, attendez l'affichage d'un code à six ou dix chiffres. Utilisez le code : Entrez ce code sur votre appareil Android. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi temporaire : Connectez-vous au réseau Wi-Fi temporaire créé par votre appareil iOS sur votre Android. Choisissez votre contenu et attendez : Sélectionnez les données à transférer sur votre Android et patientez jusqu'à la fin du processus. Transférez votre numéro de téléphone et votre SIM ou eSIM : Activez votre numéro de téléphone et votre carte SIM ou eSIM sur votre nouvel appareil iOS. Configurez votre appareil iOS : Après le transfert, appuyez sur "Terminé" sur l'Android puis "Continuer" sur l'iOS pour finaliser la configuration. Applications : Vérifiez que toutes vos données ont été transférées et téléchargez les applications depuis l'App Store si nécessaire.

Apple ajoute que certaines applications gratuites peuvent également être transférées si elles sont sur les deux plates-formes, bien que cela puisse être incohérent en raison de différences de nom.

Qui est passé d'Android à iOS parmi vous ? Ou l'inverse ?