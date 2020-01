La 5G perdrait de la puissance en cas de pluie

Si la 5G se rapproche, doucement mais sûrement, d'un déploiement au sein de la France, les premiers retours commencent à avoir lieu, tout comme les différentes recommandations.



Tout comme ses prédécesseurs, il est conseillé d'être au plus près de l'antenne pour un débit optimal, mais... Ce n'est pas tout ! Puisqu'on apprend que la météo sera un facteur de la puissance de la norme.



En effet, l'un des premiers conseils affirme qu'il faudra se situer dans une zone avec beau temps...

La 5G capricieuse avec la météo ?

Pour l'expliquer, François Mercier, directeur scientifique pour la startup HD Rain, spécialiste du domaine :

L’interaction des ondes avec la pluie dépend essentiellement de la fréquence à laquelle se trouve l’onde. Au moment de traverser une averse, les gouttes d’eau absorbent une partie du signal. Plus la fréquence de l’onde est haute, plus elle se trouve atténuée. Et à l’inverse, l’atténuation diminue avec la fréquence. La 4G, beaucoup plus basse en fréquence que la 5G, n’est quasiment pas atténuée. La télé satellite, aux alentours des 11 GHz, montre une atténuation sensiblement plus élevée.

Pour la 5G, on retrouve deux étapes, la première de 3,4 – 3,8 GHz, puis la plus importante et puissante de 26 GHz. Seulement, c'est là que les ondes millimétriques entrent en jeu, et peuvent chuter en cas de mauvais temps.



Une onde perd 25% de sa rapidité sous une pluie moyenne, pouvant aller jusqu'à 50% sous une très grosse pluie. Mais, comment éviter cela ? Que l'on se rassure, le changement de vitesse sera tout de même conséquent, mais ce sera aux opérateurs d'anticiper les intempéries en prévoyant les ajustements nécessaires.



