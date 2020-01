Bons plans iOS : Nizo, Picture Perfect, Hello Neighbor Hide & Seek

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

1

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Nizo, Picture Perfect, Hello Neighbor Hide & Seek. L'occasion d'économiser 32€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Status Art (v1.4.2, 11 Mo, iOS 8.0, Monkey Taps) passe de 2,29 € à gratuit.



Status Art est un nouveau moyen amusant de mettre à jour et de personnaliser encore plus votre téléphone ! Un outil facile à utiliser vous permettant de choisir à partir d'une vaste gamme de jolies créations pour personnaliser votre appareil, contrairement à tout autre papier peint ordinaire.



Status Art fonctionne en intégrant la création de votre choix dans votre papier peint. Cela donne à votre appareil une apparence beaucoup plus simplifiée, rendant votre téléphone plus élégant que tout autre.



Les + : Parfait pour personnaliser votre barre d'état

De nombreux choix Télécharger l'app gratuite Status Art





Picture Perfect (v5.1, 33 Mo, iOS 9.0, Ashish Kumar) passe de 2,29 € à gratuit.



Picture Perfect est un moyen simple et amusant de faire de belles photos en quelques secondes.



L'application apporte également des fonctionnalités que vous ne trouverez sur aucune autre application mobile telle que «ToneCurve», qui vous permet de modifier simplement en cliquant et en faisant glisser les zones que vous souhaitez modifier.



Les + : Très complet

Des filtres, des effets, du dessin et de la retouche Télécharger l'app gratuite Picture Perfect





Bill Collector (v1.2.7, 9 Mo, iOS 11.0, Christopher Garcia) passe de 1,09 € à gratuit.



Bill Collector est une application simple pour garder une trace de vos factures. Pas besoin de divulguer vos informations bancaires sensibles ou de vous perdre dans un logiciel de budgétisation complexe. Bill Collector vous permet d'enregistrer toutes vos factures mensuelles et de voir vos totaux de factures mensuelles en un coup d'œil.



Affichez ou masquez rapidement un indicateur d'estimation afin de savoir quelles factures sont finalisées et quelles factures vous attendez toujours à la réception et marquez les factures comme payées pour déplacer automatiquement la facture vers le mois suivant...



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite Bill Collector





JEUX GRATUITS iOS :

Monster Stunts (Sports / Course, v3.69, 44 Mo, iOS 6.0, YUZHI MA) passe de 2,29 € à gratuit.



Un jeu dans lequel vous devrez piloter un monster truck dans des niveaux escarpés. Votre adresse et votre sang-froid vous permettront de passer les obstacles les plus durs. C'est une version pour camioneurs des jeux de trials à moto ou en BMX qui connaissent un grand succès sur l'App Store.



Celui-ci n'est pas très beau mais la physique est bien retranscrite et on s'amuse vite à faire quelques cascades.



Les + : De nombreux circuits

Un mode pour défier ses potes Télécharger le jeu gratuit Monster Stunts





Brutal Memory (Éducation, v1.6, 24 Mo, iOS 11.0, French Cactus LTD) passe de 1,09 € à gratuit.



Brutal Memory n'est pas votre jeu de mémoire habituel. Les règles sont nouvelles. Et elles sont brutales.



Ce qu'il y a à l'intérieur:

- 6 différents niveaux de difficulté

- 3 différents thèmes

- 1 mode pro pour les meilleurs joueurs



Les + : Pour les joueurs hardcores Télécharger le jeu gratuit Brutal Memory





Hello Neighbor Hide & Seek (Aventure / Casse-tête, v1.8, 944 Mo, iOS 10.0, tinyBuild LLC) passe de 5,49 € à gratuit.



Hello Neighbor: Hide and Seek est la suite de l'histoire tragique de la famille du voisin dans ce préquel dramatique de Hello Neighbor. Jouez à cache-cache avec votre frère alors que vous vivez tous deux la perte d'un membre de votre famille.



Le jeu explique les événements qui ont mené jusqu'à Hello Neighbor, le jeu d'horreur furtif originel.



Les + : Une valeur sûre Télécharger le jeu gratuit Hello Neighbor Hide & Seek





PROMOS iOS :

DRAGON QUEST V (Jeux de rôle, v1.1.1, 516 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 14,99 € à 10,99 €.



Voici le cinquième épisode de la saga Dragon Quest édité par Square Enix. Cet opus est particulièrement populaire auprès des fans de la série et du jeu de rôle japonais en général grâce au soin apporté aux personnages et au scénario en général. Il permet de recruter des monstres afin de les intégrer à votre équipe. Mais il y a aussi les mini-jeux comme le casino.



Les + : Un classique

La durée de vie Télécharger DRAGON QUEST V à 10,99 €





DRAGON QUEST IV (Jeux de rôle, v1.1.0, 488 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 14,99 € à 10,99 €.



Dragon Quest IV est un jeu de rôle qui a plus de 25 ans. Soyez rassuré, il a connu de nombreux rafraichissements graphiques et sonores, de sorte que vous ne serez pas forcé d'endurer une réalisation qui date du siècle dernier. Malgré son grand âge, il contient des mécanismes qui sont encore très pertinents aujourd'hui, que ce soit au niveau du déroulement du scénario ou de celui des combats.



En termes de contenu, le jeu est découpé en six chapitres pour environ 40 heures de jeu (oui !). Et niveau gameplay, c'est aussi très bon avec des commandes intuitives et précises. On a 4 personnages à contrôler pendant les combats et jusqu'à 10 à gérer dans les autres phases du jeu.



Si vous aimez un tant soit peu les jeux de rôle japonais, n'hésitez pas une seule seconde.



Les + : Un RPG comme le bon vin

Très complet Télécharger DRAGON QUEST IV à 10,99 €





DRAGON QUEST VIII (Jeux de rôle, v1.1.3, 1,5 Go, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 16,99 €.

Original et très bien réalisé, le portage de Dragon Quest 8 a été fait en mode portrait par Square Enix car les japonais utilisent énormément leur appareil dans les transports.

Un temps d'adaptation est nécessaire mais l'expérience s'avère excellente écran en main.



Un RPG en 3D réalisé par les développeurs de Final Fantasy et avec un style graphique proche de Dragon Ball, c'est tentant surtout quand il s'agit d'une merveille à la durée de vie énorme.



Les + : Plus beau que sur PS2

Complet

Traduit en français Télécharger DRAGON QUEST VIII à 16,99 €