CES 2020 : Samsung présente un humain artificiel du nom de NEON

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Décidément, cette nouvelle édition du CES à Las Vegas semble remplie de belles nouveautés et créations de la part de constructeurs très inspirés. Ce coup-ci, on se dirige du côté de Samsung avec la présentation d'humains artificiels qui ne sont autres que la création de la division STAR Labs (Samsung Technology & Advanced Research).



Portant le nom de NEON, on parle donc d'humains artificiels prenant vie derrière des écrans... Oui, je sais, vous êtes déçu : vous vous attendiez certainement à un réel robot, mais qui sait, peut-être que ça arrivera ?

Samsung fait la présentation de ses humains artificiels

Déjà quelques mois que le célèbre constructeur fait du teasing au travers des réseaux sociaux, évoquant un "NEON" : c'est donc officiel, il s'agit d'humains artificiels générés par des algorithmes et prenant vie derrière un écran.

NEON est un être virtuel créé par calcul qui ressemble et se comporte comme un vrai humain, avec la capacité de montrer des émotions et de l’intelligence.

Basée sur une technologie nommée Core R3, la prouesse est impressionnante puisque les avatars sont très réactifs, et pourrait bien trouver leur place dans des entreprises :

Nous prévoyons de mettre Neon à la disposition des partenaires commerciaux ainsi que des consommateurs du monde entier. Il est trop tôt pour nous de commenter le modèle commercial ou les prix de Neon, mais nous prévoyons de lancer la version bêta de Neon dans le monde réel avec des partenaires sélectionnés plus tard cette année.

Allez, on parie que les NEON deviendront prochainement nos meilleurs amis de la vie de tous les jours.



