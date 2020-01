Un développeur lance un clavier complet pour Apple Watch

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

William Teixeira

3

À l'heure actuelle pour envoyer un message sur l'Apple Watch, il existe 2 solutions : soit dicter son message à l'oral (ce qui est recommandé par Apple) ou soit griffonner les lettres pour composer des mots. En raison du petit écran, Apple n'a jamais eu l'idée de lancer un clavier similaire à celui de l'iPhone.

Shift Keyboard

Adam Foot est un développeur watchOS ambitieux qui veut révolutionner votre façon d'écrire sur l'Apple Watch. Pour cette occasion, il a lancé une nouvelle application baptisée "Shift Keyboard". L'app consiste à vous afficher un clavier complet comme celui d'un smartphone, mais optimisé pour une montre connectée.



À l'ouverture, c'est à l'utilisateur de choisir comment se comportera l'application. Vous avez donc deux choix : Full et Precise.



Full est une option qui vous assistera plus et limitera les choix quand vous utiliserez le clavier, à l'inverse Precise est l'option qui vous permet d'afficher toutes les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux en grande taille. En gros, c'est presque exactement comme vous le voyez dans iOS !



Si vous changez d'avis, le développeur vous laisse le choix du mode que vous préférez dans les paramètres de l'application.

Un clavier qui ne s'intégrera pas dans l'Apple Watch

Malgré que cela soit disponible sur l'iPhone et l'iPad, ça ne l'est pas encore pour l'Apple Watch. Shift Keyboard est une application innovante et talentueuse, cependant elle ne viendra pas s'intégrer dans l'application "Message" de votre Apple Watch. La raison ? Les limitations du SDK de l'Apple Watch. Il est impossible pour un développeur de proposer un clavier alternatif aux solutions d'Apple. Peut-être quelque chose qui changera dans les versions à venir, mais il faut dire que les claviers pour montre connectée ne sont pas très populaires ! Il faudra donc se contenter d’un partage du texte vers l’app Message avant de l’envoyer.



L'application Shift Keyboard est disponible dans l'App Store français. Elle est disponible dès maintenant au tarif de 2,29€. Vous devrez avoir une Apple Watch avec watchOS 6.0 ou plus récent.



Télécharger Shift Keyboard à 2,29 €