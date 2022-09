Pour le développeur David Smith, l'Apple Watch Ultra est une camionnette

L'Apple Watch Ultra est sortie officiellement la semaine dernière et, depuis, les tests en tout genre s'enchaînent. Après les tests de la presse, la plongée sous-marine, la torture ou la simple prise en main, voici la randonnée.



Le développeur David Smith vient de partager sa propre expérience, après une randonnée de trois jours dans les Highlands écossais, accompagnée d'une longue vidéo avec des panoramas à couper le souffle.

Notre ami David passe en revue l'Apple Watch Ultra du point de vue d'un développeur et d'un baroudeur passionné. L'objectif n'est pas de déterminer si la dernière Apple Watch peut remplacer un ordinateur de plongée et une montre de sport extrême, mais de voir ce qu'elle apporte par rapport aux modèles de base.

Dans cette vidéo de 34 minutes, David fait de la randonnée avec l'Apple Watch Ultra tout en donnant un aperçu des performances de la nouvelle tocante :

J'adore cette montre et je peux affirmer avec confiance qu'il s'agit de la meilleure Apple Watch jamais conçue pour la randonnée. Les Apple Watch standard sont très bonnes, et probablement assez bonnes pour la plupart des randonnées d'une journée, mais si vous vous êtes déjà senti limité par leur écran, leur batterie ou leur durabilité, vous serez très heureux de cette mise à niveau. Je pense également que c'est probablement le meilleur choix parmi toutes les montres de sport pour la randonnée, sauf pour les besoins les plus spécifiques (en supposant que vous ayez un iPhone).

Dans la vidéo, David présente de nombreuses plans avec l'Apple Watch Ultra en cours d'utilisation, un test audio avec les nouveaux microphones et de superbes statistiques sur l'autonomie de la batterie après une randonnée de trois jours. La vidéo compare également l'Apple Watch Ultra à l'Apple Watch 7 pour avoir une meilleure idée des différences.



Comme le dit notre cher David, si vous partez pour une expédition de plusieurs semaines dans la nature, il existe probablement un appareil mieux adapté pour vous, mais cela ne concerne qu'une très faible partie des clients. Le fait est que, dans la plupart des cas, la vie n'implique pas d'escalader des montagnes ou de traverser des ruisseaux à gué, mais de payer des choses, de passer des appels, d'envoyer des SMS à nos proches et de faire régulièrement de l'exercice. Dans ces situations, une Apple Watch, n'importe laquelle, est fabuleusement utile.



Pour le testeur du jour, finalement, l'Ultra est une camionnette :

Utile dans la vie de tous les jours, mais capable de faire du hors-piste ou de transporter du gravier du magasin de jardinage. Elle se conduit toujours comme une voiture ordinaire, mais peut faire plus. L'Ultra a conservé son côté "Apply Watch-ey-ness" tout en élargissant sa gamme d'utilisations, ce qui est exactement ce que je veux. S'ils avaient fait un camion à benne (qui, dans cette analogie, sont les montres hautement spécialisées et spécifiques au sport), ils auraient certainement été capables de transporter plus de gravier qu'un pick-up, mais ils auraient été beaucoup moins utiles dans l'ensemble.



Cette approche pourrait frustrer les personnes qui pratiquent des activités spécialisées exigeant un appareil spécialisé, mais elle est un délice pour le reste d'entre nous. Je suis ravi d'avoir l'Ultra à mon poignet et j'ai hâte de vivre de nombreuses autres aventures avec.