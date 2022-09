Un YouTuber a placé l'Apple Watch Ultra dans une chambre d'essai sous-marine

Vous le savez, l'Apple Watch Ultra est livrée avec une application Depth de série pour les activités récréatives sous-marines telles que la plongée avec tuba et la natation, mais la plupart des utilisateurs occasionnels n'auront probablement pas l'occasion de voir comment l'application nommée Profondeur en français réagit pendant l'activité plus engagée qu'est la plongée en immersion totale. Et bien le célèbre YouTuber DC Rainmaker s'est amusé à mettre la dernière tocante d'Apple à contribution en la plaçant dans une chambre d'essai sous-marine.

Jusqu'à 40 mètres de profondeur

Le but de la manoeuvre est de montrer l'application Depth en action à différents niveaux de profondeur, en utilisant une chambre d'essai sous-marine conçue pour tester les équipements de plongée.

À l'aide d'un simulateur de profondeur informatisé, notre ami nous offre la possibilité de voir comment la montre réagit de manière fluide à une plus grande pression de l'eau au fur et à mesure qu'un plongeur descend, montrant que les indications en mètres et en pieds s'ajustent avec précision sur l'écran.

L'application Profondeur est conçue pour des activités sous-marines à une profondeur maximale de 40 mètres (130 pieds), mais l'Apple Watch Ultra a un indice d'étanchéité de 100 mètres (328 pieds), ce qui rend la montre capable de supporter des pressions plus importantes que celles pour lesquelles l'application Profondeur est conçue.



En gardant cela à l'esprit, le test de DC montre ce qui se passe dans l'application Profondeur lorsqu'un plongeur descend en dessous de 40 mètres (130 pieds) : L'écran devient jaune vif et affiche "Beyond 130 FT", et ne fournit plus de lecture de la profondeur jusqu'à ce que le plongeur remonte vers la surface.

Le test montre également le résumé consolidé fournie à la fin d'une session de plongée, indiquant aux utilisateurs la durée de la plongée, la plage de température de l'eau et la profondeur maximale. Ces données peuvent être retrouvées ultérieurement dans l'application Santé pour un historique complet.



Bien évidemment, rappelons qu'Apple prévient sur sa fiche App Store que l'application Depth n'est pas un ordinateur de plongée et qu'elle ne peut pas fournir d'informations sur les paliers de décompression ou l'analyse des gaz. Pour éviter toute situation grave, Apple suggère même d'utiliser une jauge de profondeur et un chronomètre secondaires. Une manière de se dédouaner en cas d'accident.



Voici la vidéo en question :

En eau profonde

Il faut savoir que l'Apple Watch Ultra est capable d'aller à 100 mètres de profondeur. Du coup, pour la plongée en eaux profondes, Apple s'est associée à la société Huish Outdoors pour développer Oceanic+, un ordinateur de plongée spécialement conçu pour l'Apple Watch Ultra. Sous la forme d'une application gratuite sur l'App Store, Oceanic+ comprendra le suivi de la profondeur, le suivi GPS, le journal de bord (jusqu'à 12 plongées), la plongée en apnée, etc.



Pour des options de plongée plus avancées, telles que la plongée sans décompression, les utilisateurs devront souscrire un abonnement Oceanic+ (4,99 $/jour, 9,99 $/mois ou 79 $/an). Oceanic+ sera disponible sur l'App Store dans le courant de l'automne d'après la société.