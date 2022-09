Un Youtuber frappe une Apple Watch Ultra avec un marteau !

Un YouTuber a mis à l'épreuve les mots d'Apple sur la solidité de sa toute nouvelle Apple Watch Ultra en la soumettant à différents tests de torture, comme une chute, un pot de clous ou encore des coups répétés avec un marteau pour tester le cristal de saphir qui protège l'écran.

Une résistance assez bluffante

TechRax, une chaîne populaire pour tester la durabilité des produits qui avait notamment jeté un iPhone X de 300 mètres de haut, a d'abord testé l'Apple Watch Ultra en la faisant tomber d'une hauteur d'environ un mètre. L'Apple Watch Ultra n'a pratiquement pas été abîmée, à l'exception de quelques petites marques sur le boîtier en titane. Ensuite, l'Apple Watch Ultra a été mélangée à un bocal de clous et, une fois encore, elle n'a laissé aucune marque visible.

TechRax a également testé la durabilité du verre de l'écran en cristal de saphir de l'Apple Watch Ultra en le frappant à plusieurs reprises avec un marteau. Dans le test, la montre a résisté à des coups répétés de marteau jusqu'à ce qu'elle se fissure finalement, mais seulement après que la table ait subi les premiers dommages.



Bien que l'écran de l'Apple Watch Ultra ait résisté longtemps, la montre ne s'est pas allumée après les coups répétés du marteau. Certains composants internes ont donc pu être endommagés avant que l’on puisse voir les dégâts extérieurs. Bien sûr, le test n'est pas une mise en situation réelle mais il permet de vérifier que la plus chere des Apple Watch - hormis la version Hermès - est bel et bien très résistante.



Apple affirme que l'Apple Watch Ultra est sa montre la plus robuste, la plus durable et la plus extrême à ce jour, et qu'elle semble avoir pour objectif de concurrencer directement Garmin. En réponse à l'Apple Watch Ultra, Garmin a déclaré qu'il mesure l'autonomie de la batterie en "mois" et non en "heures". L'Apple Watch Ultra est vendue au prix de 999 euros et est disponible depuis vendredi.



Voici la vidéo en question :