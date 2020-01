Orange compte sur l’iPhone pour démocratiser la 5G

L'iPhone 12 compatible 5G devrait débarquer officiellement vers la rentrée 2020. Il est hors de question pour les opérateurs de proposer un iPhone compatible avec le nouveau standard mobile, sans le réseau déployé. Chez Orange, on se dit être conscient que déployer le réseau 5G est indispensable et pressé, puisque c'est l'iPhone qui va donner l'envie aux consommateurs de découvrir et d'utiliser les débits 5G.

Quand Apple lance, il faut que tout soit prêt

L'iPhone est l'un des smartphones les plus vendus, que ça soit aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans le reste du monde. En général, quand on achète un smartphone à 1200€, on a envie de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités et ne pas être limité à cause de son opérateur qui a pris du retard. En 2020, les smartphones compatibles 5G devraient inonder le marché, ça va être la nouvelle tendance ! Tout le monde va vouloir un smartphone qui est capable de se connecter au réseau nouvelle génération.



À quelques mois des premières offres incluant l'accès à la 5G, le célèbre patron d'Orange France Stéphane Richard, s'est confié sur ce que va apporter un iPhone 5G dans le monde des opérateurs mobile.

Invité hier au micro de Radio Classique, le PDG d'Orange a déclaré : "Je vous rappelle qu'il va falloir changer de smartphone et notamment il va falloir attendre le nouvel iPhone".

Le journaliste aux commandes de l'interview a tenu à rappeler que Samsung commercialise déjà un smartphone compatible 5G et cela depuis plusieurs mois. Certainement, il pensait que Stéphane Richard l'avait oublié !

Le PDG d'Orange qui a toujours du répondant quand on le contredit a sorti un chiffre intéressant. Il a affirmé qu'en France, l'iPhone représente plus de 40% des possesseurs de smartphone. Un chiffre gigantesque qui provoque un raz-de-marée quand Apple se lance dans une nouvelle fonctionnalité, comme la 5G par exemple.



Pour rappel, toutes les rumeurs indiquent que l'iPhone compatible 5G devrait sortir en septembre 2020, voir début octobre si Apple a un peu de retard. Le modem 5G va être proposé par Qualcomm avec qui Apple a signé un contrat. Les dernières informations qui proviennent des analystes annoncent des ventes records de l'iPhone 12, grâce à l'intégration de la 5G.



