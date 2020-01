Realme présente un smartphone 5G avec écran 120 Hz

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

2

Belle nouveauté du côté de chez Realme ! Le constructeur chinois, qu'on oublie un peu trop souvent, vient de présenter un nouveau smartphone très intéressant du point de vue technologique et, comme toujours, se dote d'un excellent rapport qualité-prix.



En effet, le petit frère d'OPPO (ils appartiennent tous deux à BBK Electronics) lève le voile sur un téléphone compatible avec la nouvelle norme 5G, et profite d'un bel écran 120 Hz et d'un appareil photo de 64 mpx.

Realme fait la présentation de son nouveau smartphone

Le Realme X50 5G est donc bien officiel avec la présentation officielle du smartphone durant la nuit : équipé d'un modem 5G, il va encore plus loin en embarquant un écran 120 Hz, avec diagonale de 6,57 pouces et une résolution FHD+ (2,400 x 1,080).



C'est ce nouveau taux de rafraichissement que les plus gros devraient utiliser pour leurs nouveaux smartphones cette année, dont notamment Samsung et OnePlus.



On retrouve un processeur Snapdragon 765G, accompagné de 6, 8, ou 12 Go de mémoire RAM, une batterie de 4 200 mAh avec recharge rapide (VOOW 30 W), mais surtout un bel appareil photo : une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.



Les prix débuteront autour de 320 euros en Chine, sans que l'on sache si d'autres pays auront le droit à ce téléphone.







Source