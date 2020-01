Apple utilise une technologie pour détecter les images pédophiles sur iCloud

Lors du débat, la directrice principale de la protection de la vie privée a déclaré : "Nous employons certaines technologies pour aider à dépister des cas d'abus sexuel sur des enfants". Le fonctionnement de cette technologie est simple . Il s'agit d'une sorte de filtre qui utilise des signatures électroniques pour détecter des photos qui posent problème. Une fois que la technologie a détecté la photo susceptible de représenter de la pédophilie ou de la maltraitance sur un enfant, la photo est immédiatement remontée à une équipe d'Apple qui se charge de vérifier manuellement si ce qu'a trouvé le système est vraiment problématique. Comme une équipe de modération de réseaux sociaux, la personne va se charger de confirmer l'infraction des conditions d'utilisation d'iCloud et désactiver le compte. D'après MacObserver , Apple utiliserait peut-être l'une des innovations de Microsoft qui s'appelle " PhotoDNA ". Il s'agit d'un système capable de vérifier énormément de contenus en très peu de temps. Une fois qu'il trouve une photo suspecte, l'alerte est immédiatement déclenchée et quelqu'un d'humain peut reprendre la relève pour vérifier la nature de la photographie. Source

Avant tout de chose, il faut savoir que la firme californienne ne surveille pas ce que déposent les clients Apple sur iCloud. Vous n'êtes pas espionné . Cependant, Apple laisse des technologies analyser les photos qui peuvent alerter sur quelque chose de grave. Pendant le débat, Jane Horvath a informé qu'Apple utilise un système capable de trouver des images pédophiles ou qui montre de la maltraitance sur des enfants . Bien évidemment, sur ces sujets, la protection de la vie privée ne se pose plus !

On vous avait parlé de l'intervention de Jane Horvath (directrice principale de la protection de la vie privée) pour discuter de protection de la vie privée des utilisateurs au CES 2020. Dans ce débat qui a duré plusieurs heures, des points ont été abordés également sur la lutte contre les images à caractère pédophile qui sont postées sur iCloud. Malheureusement des clients Apple qui savent que ce genre de photos peuvent leur poser problème s’ils les laissent sur le disque dur de leur Mac ou PC, les mettent sur le cloud d'Apple, croyant que ça va passer en douce.

