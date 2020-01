Twitter permettra de choisir qui peut répondre à vos tweets

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

Grosse nouveauté à prévoir du côté de Twitter (v8.5, 116 Mo, iOS 11.0) avec l'arrivée d'une future mise à jour qui luttera encore un peu plus contre le harcèlement, bien trop présent sur le réseau social.



En effet, durant le CES 2020, l'oiseau le plus célèbre du web a donné une petite entrevue pour annoncer des nouveautés à venir dans l'année. La plus grosse concerne les réponses à nos tweets, car il sera bientôt possible de limiter qui peut répondre, voire de les désactiver complètement.

Twitter travaille sur les tweets et ses réponses

Twitter vient donc d'annoncer de nouveaux outils pour lutter contre le harcèlement au sein du réseau social, à commencer par la possibilité de limiter qui peut répondre à un tweet.



Il sera possible de définir des filtres pour permettre soit à tout le monde de répondre, soit à nos abonnés, soit aux personnes mentionnées ou alors de bloquer complètement les réponses.



Twitter n'a pas donné de date précise pour le déploiement de cette nouvelle option, mais il a noté que le déploiement initial sera un test. En novembre déjà, le réseau social apportait la possibilité de masquer des réponses spécifiques aux tweets, pour lutter contre les messages de haine.



Source

Télécharger l'app gratuite Twitter