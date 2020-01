Australie : Apple lance la possibilité de faire un don via iTunes

La situation en Australie s’améliore progressivement, mais reste toujours délicate avec des feux de forêts toujours nombreux. À l’heure actuelle, la seule solution pour une personne en Europe ou dans le reste du monde pour aider les pompiers, c’est l’aide financière.

Apple s’associe avec la Croix Rouge

Ce n’est pas la première fois qu’Apple propose ce système de don quand une catastrophe naturelle de grande ampleur arrive dans le monde. On l’a vu précédemment dans des tornades, tsunami et autre incendie à Notre-Dame...



Vu que la situation dure depuis plusieurs semaines et fait la Une de tous les médias dans le monde, Apple a décidé de réagir de son côté et propose à ses clients de faire un don allant de 5$ à 150$.

Le don sera prélevé sur le moyen de paiement avec lequel vous téléchargez vos applications, vous achetez vos films et séries... donc la carte associée ou Apple Pay.



Pour l’instant, le système de don a été mis en place sur iTunes en version américaine, mais n’est pas encore disponible sur la version française. Un message informe l’utilisateur que les dons ne sont pas acceptés pour le moment.

La firme californienne devrait activer cela dans les prochaines heures !



En attendant, si vous voulez faire un don à la Croix Rouge, vous pouvez le faire directement via le site officiel australien.