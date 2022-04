Faire des achats avec Siri ? Apple exclut cette possibilité !

Le rapport révèle également que l'Apple Watch a déclenché une certaine frayeur en matière du respect de la vie privée. En effet, elle intègre la fonctionnalité "Lever le poignet" qui déclenche automatiquement l'assistant vocal quand vous levez le poignet et que vous parlez fort près du micro de l'Apple Watch. La direction d'Apple a émis une appréhension concernant la confidentialité, car l'entreprise se doutait bien que certaines activations de Siri par erreur allaient arriver ! Finalement, cette fonction a réussi à passer avec succès les étapes de validation pour une intégration dans watchOS. Comme quoi qu'Apple parvient parfois à faire des exceptions...

En effet, autoriser un assistant vocal à acheter des contenus virtuels ou souscrire des abonnements à renouvellement mensuel nécessite de lier un Apple ID à une requête de Siri. Le problème qui s'est présenté pendant le développement, c'est que depuis la création du célèbre assistant pommé, les requêtes qui arrivent sur les serveurs d'Apple sont totalement anonymes , c'est-à-dire qu'une personne en interne ne peut pas savoir qui se cache derrière une voix. En provoquant un lien entre la requête et une transaction sur l'App Store, il y a obligatoirement l'ajout de l'Apple ID qui doit s'intégrer dans le processus, puisqu'il faut un moyen de paiement qui est forcément présent sur votre Apple ID. En poursuivant dans ce sens, la firme de Cupertino aurait été contrainte de trahir sa règle d'or : toutes les requêtes de Siri doivent être anonymes pour le respect de la vie privée des utilisateurs dans l'écosystème Apple. Si les développeurs étaient très motivés par cette petite révolution qu'aurait apportée Siri, les dirigeants d'Apple ont préféré ne pas donner suite à ce développement en estimant que comme il n'y avait pas d'autres solutions d'authentification, cela ne pourrait jamais voir le jour !

Si cette idée était de base bien pensée et aurait permis d'offrir une valeur ajoutée par rapport aux assistants vocaux concurrents, Apple a finalement décidé d'interrompre définitivement le développement de ces nouvelles requêtes. Pourquoi ce choix ? À cause de la confidentialité qui n'aurait pas pu être respectée selon les exigences de la direction d'Apple.

D'après un rapport du média The Information , les développeurs d'Apple avaient reçu pour mission en 2019 de travailler sur des requêtes de Siri qui devait permettre de réaliser des achats sur l'App Store. Des demandes du type :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.