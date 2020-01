Brydge Pro+ : Le clavier aux airs du MacBook Pro (avec un pavé tactile)

Julien Russo

Les accessoiristes débordent d'idées quand il s'agit des claviers sur l'iPad Pro. Ce que propose le Brydge Pro+ c'est une réelle intégration de clavier sur un iPad Pro. En effet, les possibilités sont nombreuses, le design est moderne et les fonctionnalités se rapprochent de celle qu'on retrouve sur un MacBook.

Le clavier parfait ?

Depuis qu'iPad OS 13 propose aux accessoiristes la prise en charge de souris externe et de trackpad, la majorité des fabricants se font un grand plaisir de proposer ces fonctionnalités très recherchées par les possesseurs d'iPad Pro.



Un clavier a particulièrement attiré notre attention, il s'agit du Brydge Pro+ qui est déjà disponible en précommande. L'entreprise Brydge a dévoilé récemment son nouveau clavier qui propose la compatibilité avec une souris externe en Bluetooth (quelle que soit la marque) et intègrera un petit trackpad.

Fabriqué en aluminium avec des touches rétroéclairées au centre, le Brydge Pro+ a un charme qu'on ne retrouve pas sur les autres claviers pour iPad Pro.

Le trackpad est positionné au même endroit que n'importe quel ordinateur portable, il est large, réactif et fluide pendant l'utilisation.



AppleInsider qui a eu l'occasion de tester ce nouvel accessoire assure qu'il y avait un côté agréable pendant la navigation d'iPadOS.



Cependant, d'après les retours du média américain, l'utilisation n'a pas été complètement convaincante, puisqu'à certains moments le trackpad avait un temps de latence par rapport à l'iPad Pro. Effectivement, la connexion entre le clavier et la tablette d'Apple se fait via le Bluetooth, ce qui contraint d'avoir un temps de latence. Tous les accessoiristes de clavier sont confrontés à cela, le tout est de le réduire au minimum, ce qui n'est pas toujours facile !

L'autre chose qui nous fait dire que le Brydge Pro+ est un grand accessoire pour iPad Pro, c'est la possibilité pour l'utilisateur d'interagir avec plusieurs doigts, qui correspondent à chaque fois à des raccourcis sur l'iPad Pro.

Des exemples ?

Un toucher à deux doigts = Ouverture du multitâche

Un tapotement à trois doigts = Retour aux applications

Prix et disponibilité

Le Brydge Pro+ est disponible en précommande pour l'iPad Pro 11 pouces et pour le 12,9 pouces au tarif de 229,99$. La qualité a un prix et pour Brydge, il ne fait aucun doute que vous en aurez pour votre argent.

Plus tard dans l'année, la marque lancera un trackpad autonome pour iPad. Celui-ci sera exactement de la même taille que celui des MacBook Pro. Il se rechargera par un port USB-C et sera fourni avec un plateau en verre. Tout comme le clavier, la connexion se fera en Bluetooth 4.1 !



