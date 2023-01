Les premiers MacBook Pro à écran tactile prévus pour 2025 ?

Dans le passé, Apple a exprimé à plusieurs reprises un refus systématique de proposer des MacBook avec un écran tactile. L'entreprise estime que si un consommateur veut une expérience tactile, il peut investir dans un iPad. Cette vision des choses restera-t-elle éternelle ? La réponse est non si on en croit un rapport !

Le premier MacBook Pro tactile pour 2025 ?

D'après de récentes indiscrétions de Bloomberg, les ingénieurs d'Apple travailleraient en ce moment à une nouvelle génération de MacBook Pro. Celle-ci serait comme toutes les autres avec un trackpad et un clavier, mais elle aurait la particularité d'avoir un écran tactile qui permettrait un nouveau type d'interaction entre le Mac et son utilisateur ! Pourtant, Apple a dit à plusieurs reprises qu’elle n’envisageait pas un Mac tactile.



Le rapport explique que pour le moment, les ingénieurs ont besoin de temps pour proposer quelque chose de fiable et performant, il ne s'agit pas juste d'ajouter un écran tactile, il faut comprendre et anticiper l'utilisation que vont en faire les clients. Il y a fort à parier que l'approche ne sera pas du tout la même qu'avec les iPad et que plusieurs choses changeront dans la façon d'utiliser cet écran.

Le rapport affirme que le MacBook Pro devrait être le premier Mac à inclure un écran tactile dès 2025, suivant comment les consommateurs réagissent à cette nouveauté, Apple pourrait étendre ce nouvel écran sur les autres générations de Mac.

Bloomberg fournit aussi des informations supplémentaires :

Dans le cadre de la refonte du MacBook Pro, Apple prévoit également de déplacer ses écrans vers la technologie à diode électroluminescente organique, ou OLED. La société utilise actuellement des écrans LCD - des écrans à cristaux liquides - sur ses Mac, mais les iPhone et les Apple Watch s'appuient déjà sur l'OLED. Ces écrans offrent une luminosité et des couleurs améliorées et arriveront également sur l'iPad Pro au cours du premier semestre 2024.

Évidemment, Apple ne confirmera pas si un Mac avec un écran tactile est bien en cours de développement, il va falloir être patient pour voir si cette rumeur est bien vraie.