Tesla : une belle récompense NCAP pour les Model 3 et Model X

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

Le marché de la voiture électrique continue à accueillir de nouveaux acteurs, à l'image de Sony qui vient de présenter sa propre création durant le CES 2020 à Las Vegas.



Seulement, pour les néophytes, il est assez dur de s'y retrouver entre les différentes avancées des différents constructeurs, mais heureusement, des premières mentions et récompenses commencent à voir le jour.



Et aujourd'hui, c'est la célèbre firme Tesla qui vient de se voir honorer par Euro NCAP.

Tesla fabrique les modèles les plus sûrs du marché

Car oui, ces derniers viennent de publier leur classement des voitures les plus sûres de 2019, et le podium se compose de la Model X et de la Model 3 créées par la société d'Elon Musk.



Pour définir son classement, Euro NCAP prend en compte la sécurité d’un passager adulte et enfant, les systèmes d’assistance à la conduite ainsi que les comportements des voitures face aux piétons.



Au total, ce sont 55 modèles qui ont été évalués, dont 24 ont passé le test avec brio ! Ainsi, le Model X arrive en tête du podium des SUV, tandis que la Model 3 fait mieux, en arrivant première des catégories Grandes Familiales et Electriques/Hybrides.



Source