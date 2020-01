Concept : iPhone 12 Pro et iPhone SE 2 sans encoche !

Encore une fois, nous publions un très beau concept en avant-première. Il s’agit de l’iPhone 12 Pro, mais aussi de l’iPhone SE 2 qui se ferait appeler iPhone 9 d’après les récentes rumeurs. Dans les deux cas, le designer qui a imaginé les futurs modèles d’Apple estime que l’encoche doit disparaître. Le résultat est juste magnifique, avec évidement le look d’un iPhone 4, comme annoncé par les fuites et indiscrétions les plus insistantes.

Design plat et carré pour les nouveaux iPhone 12 Pro

Comme attendu, Apple va changer le design de ses téléphones en 2020, pour marquer le coup après trois ans d’iPhone X avec bords arrondis et encoche sur le haut de l’écran. La firme avait déjà fait un essai sur l’iPad Pro 2018.



Alors que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro auront droit à la fameuse 5G, la différence se fera sur de petits détails comme la caméra arrière (quadruple contre double), le taux de rafraîchissement de la dalle (120 Hz contre 60 Hz), la technologie OLED ainsi que la quantité de RAM.

Outre ses bords carrés, l’iPhone 12 devrait diminuer voire éliminer complètement l’encoche, comme le suggère ici ce joli concept. Le concepteur a d’ailleurs choisi d’y mettre de nouveaux coloris et de présenter les modèles dit Pro, donc avec quatre capteurs photos arrière. Les grand angle, ultra grand angle et téléobjectif sont rejoints par un capteur Time Of Flight qui est identique à celui qu’on trouve à lavant pour Face ID. Idéal pour améliorer la perspective des photos mais aussi les applications de réalité augmentée.



Pour le reste, l’iPhone 12 Pro de la vidéo dispose d’un Touch ID sous l’écran et d’un port USB-C. ENFIN !

Et l’iPhone 9 ?

Pour terminer, un mot sur l’iPhone 9, ici appelé iPhone SE 2, qui reprend le style général mais en plus petit. L’écran bord à bord et le double capteur arrière en font un iPhone compact et quasiment parfait pour les petites mains. Personnellement, si Apple le sortait, je craquerais.

