Concept : Une nouvelle vision d'Apple Plans

Il y a 3 heures

Julien Russo

Apple Plans est l'application de cartographie par défaut d'Apple, ça a été aussi la meilleure solution d'Apple pour se détacher définitivement de Google Maps. L'app a connu beaucoup d'amélioration ces derniers temps, mais ce qui n'a pas vraiment changé c'est le design. Le graphiste Ayman Jaddaa a imaginé un tout nouvel Apple Plans.

La version parfaite ?

Saisissant. C'est le mot qui permet de mieux définir ce concept absolument fantastique. Aujourd'hui, Google Maps reste le maître incontesté de la cartographie sur smartphone, en témoigne aussi les nombreuses applications iOS qui privilégient toujours l'intégration de la carte de Google plutôt que celle d'Apple.



Pour Ayman Jaddaa il ne fait aucun doute que l'application d'Apple a besoin d'un coup de jeune, d'un nouveau design, d'un vent de fraîcheur !

Quoi de mieux que donner des idées avec un visuel ?

Sur le site uxdesign, le graphiste admet que depuis la WWDC 2019, les cartes d'Apple sont bien plus détaillées et tout le monde peut le remarquer, la firme californienne est bien repartie à zéro pour en arriver à un tel résultat.



Dans le concept, plusieurs choses ont été modifiées comme un accès rapide à des lieux autour de soi, l'aspect social est aussi plus mis en avant avec des notes qui rappellent celle qu'on voit sur l'App Store, mais aussi la possibilité de noter rapidement le lieu !

Autre point intéressant ce sont les détails des trajets, se rapprochant de ce qu'on peut déjà voir sur d'autres applications d'itinéraire, on arrive à visualiser plus rapidement son trajet avec combien de temps il nous faudrait en voiture, en transport en commun... Tout est comparé sous forme de liste avec des couleurs.

Un accès rapide sur les films à l'affiche au cinéma

Vous allez au cinéma, vous trouvez l'adresse dans Apple Plans et vous vous apprêtez à lancer l'itinéraire. Immédiatement, l'application de cartographie vous affiche les horaires des séances, l'affiche du film et une rapide synopsis. Encore mieux, un lien rapide vers l'application Apple TV pour avoir plus de détails s'affiche en dessous.



