Bons plans iOS : Anthill, Number Shield, Tiny Tanks!

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Anthill, Number Shield, Tiny Tanks!. L'occasion d'économiser 26,8€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Interplanetary III (Simulation / Éducation, v1.2.0, 471 Mo, iOS 11.0, Wenda Li) passe de 1,09 € à gratuit.



Interplanetary III est un jeu de simulation de fusée 3D immersif qui vous permet de lancer, de piloter et de contrôler n’importe quelle fusée avec facilité.



Il comporte des fusées et des vaisseaux spatiaux renommés du monde entier. Différentes fusées ont des capacités différentes. Choisissez votre préféré et lancez-le dans l'espace!



Afin de fournir l'expérience la plus passionnante possible, nous avons éliminé les procédures inutiles et simplifié le lancement et le lancement d'une fusée tout en préservant le danger inhérent aux voyages dans l'espace. Le jeu propose également des destinations telles que la Lune, Mars et d’autres planètes. Vous pouvez donc atterrir votre vaisseau spatial où vous voulez!



Les + :

Une belle simulation

Télécharger le jeu gratuit Interplanetary III