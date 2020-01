CardiVu : une application qui mesure le rythme cardiaque avec la caméra frontale

Le CES 2020 à Las Vegas n'a pas uniquement dévoilé de beaux appareils et d'excellents concepts, les développeurs étaient également à l'honneur, mettant en lumière leurs dernières créations.



C'est notamment le cas du côté de CardiVu, qui se présente comme étant une application mesurant le rythme cardiaque de tout à chacun, uniquement avec la caméra frontale du smartphone.

Le CES 2020 dévoile une application mesurant le rythme cardiaque

Imaginez pouvoir mesurer un rythme cardiaque sans réel accessoire, ni capteur, mais juste avec un smartphone. C'est le concept de l'application CardiVu, en démonstration durant le CES 2020.



Cette dernière se sert donc de la caméra frontale et analyse la dilatation des pupilles, puisque celle-ci partage la voie du système nerveux, et permet donc d'avoir "accès" au rythme cardiaque.



Misant sur le machine learning, les développeurs misent sur le diagnostic de maladies cardiovasculaires en prenant en considération diverses données cardiaques en se servant de l'historique des utilisateurs.



Le plus, c'est qu'il n'y pas besoin de matériel, ni de médecin, du coup le rythme peut être observé de manière plus fréquente et donc avec des résultats meilleurs.



L'application se lance en arrière-plan, et donc vous analyse tout au long de votre journée. Pour le moment, aucune date de sortie, mais c'est prometteur !





