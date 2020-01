Waze : prix des péages en France et alertes "Paris Respire"

Il y a 56 min

Alban Martin

Waze aura donc plus de deux mois à proposer la fonction "prix des péages" dans la version française du service communautaire numéro un des GPS. En effet, l'option était jusqu'ici en test dans la version bêta de l'appli, notamment outre-Atlantique.



Mais ce n'est pas tout, les automobilistes franciliens ont également droit aux alertes Paris Respire.

Waze vous indique le tarif des péages sur votre trajet

C'était une fonctionnalité attendue, elle est donc arrivée. Waze vient d'officialiser le calcul du coût des péages en France, chose qui permet de préparer encore un peu plus son trajet. On pourra ainsi prévoir un budget ou choisir une route alternative pour diminuer les coûts à travers 54 routes payantes couvertes à date.



Pour déterminer le tarif d'un trajet sur autoroute, l'application prend en compte le jour de la semaine, l'heure de la journée et le type de véhicule. On rappelle qu'à l'époque, Waze définissait la France comme complexe à gérer à ce niveau-là, il a fallu donc quelques développements supplémentaires.

En cas d'erreur (la communauté de 14 millions de personnes dans l'Hexagone n'est pas infaillible), vous pourrez toujours utiliser le forum du service racheté par Google.



Voici l'annonce de Moriah Royz, Directrice Produit chez Waze :

Nous sommes très heureux d’apporter cette fonctionnalité en France ! Grâce au super travail de notre communauté de volontaires, nous avons pu faire de cet outil rêvé par tant de Wazers une réalité. Nous réduisions le temps passé dans les embouteillages, maintenant nous aidons aussi nos utilisateurs et utilisatrices à économiser de l’argent en leur proposant un choix optimal d’itinéraires selon le temps de trajet et le prix des péages. Nous avons hâte de diffuser cette fonctionnalité sur d’autres marchés grâce à l’aide de notre communauté.

Paris Respire

Enfin, le GPS préféré des français soignent les automobilistes de la capitale avec les alertes Paris Respire pour savoir où et comment circuler dans Paris, notamment le dimanche et jours fériés, cf site Mairie de Paris.



