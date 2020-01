Bons plans iOS : Incredibox, Trigono, CM: Minuteur de contractions

Hier à 21:03 (Màj hier à 21:03)

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Incredibox, Trigono, CM: Minuteur de contractions. L'occasion d'économiser 29€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Raven (v1.1.2, 150 Mo, iOS 10.0, Ahmet Serdar Karadeniz) passe de 4,49 € à gratuit.



En quelques secondes, Raven numérise vos précieux souvenirs, les colorise et vous pouvez ajouter différents modèles et combinaisons de filtres à vos nouvelles photos numériques.



Partagez vos anciens souvenirs avec vos amis ou enregistrez-les facilement sur votre téléphone. Raven transforme l'appareil photo de votre téléphone en un scanner photo qui est le moyen le plus simple de transformer d'anciennes photos en de nouvelles formes numériques.



Les + : L'outil est puissant

Pour colorer des souvenirs Télécharger l'app gratuite Raven





CM (v2.8.2, 7 Mo, iOS 11.0, Jordan Holland) passe de 1,09 € à gratuit.



CMate est une application qui permet de suivre les contractions du travail.



C'est vraiment facile à utiliser : Il suffit d'appuyer sur le bouton Démarrer / Arrêter en haut de l'écran d'accueil et l'application génère automatiquement une liste de contractions – pré-remplies avec la longueur, l'espace et le temps.



Les + : - Bouton de démarrage et d'arrêt pour mesurer les contractions du travail

Affichage du temps / espace / longueur sous forme de liste sous le bouton marche / arrêt Télécharger l'app gratuite CM





NewfyMoji (v1.2, 122 Mo, iOS 10.0, lovekesh Kumar) passe de 3,49 € à gratuit.



Nous avons créé une toute nouvelle application avec plus de 200 Emojis Newfy! Non seulement il y a déjà plus de 200 emojis prêts à être partagés en quelques minutes après le téléchargement, mais vous avez la possibilité de personnaliser l'un de ces emojis pour créer des combinaisons littéralement infinies!



Oh, ai-je mentionné les mèmes de Newfy? Vous pouvez ajouter des arrière-plans à ces emojis, puis ajouter des textes pour créer des memes vraiment mignons et amusants.



Les + : Trop mignons ! Télécharger l'app gratuite NewfyMoji





JEUX GRATUITS iOS :

Kinecto (Action, v1.0.3, 89 Mo, iOS 10.0, Squarehead Studios) passe de 3,49 € à gratuit.



Kinecto est un jeu de puzzle d'arcade dynamique qui vous rendra totalement accro!



Appuyez sur l'écran pour envoyer des formes dans la grille, comme dans Tétris. Essayez de faire des rangées complètes de blocs pour les éliminer du plateau et déclencher des explosions de couleurs spectaculaires.



Profitez d'un voyage relaxant à travers une collection de niveaux époustouflante ou affrontez le meilleur score en mode Challenge.



Les + : C'est beau

Un concept qui fonctionnera toujours Télécharger le jeu gratuit Kinecto





Hugo Hup (Action, v1.0.5, 88 Mo, iOS 9.0, Squarehead Studios) passe de 2,29 € à gratuit.



Aidez Hugo à gravir la cascade dans ce jeu de plateforme charmant et convivial.



Tirez la flèche vers l'arrière, visez-la et relâchez pour lancer Hugo Hup dans les airs.



Collectez des lucioles pour des vies supplémentaires et recherchez des power-ups pour vous aider sur votre chemin...



Les + : Le jeu pour affronter vos amis Télécharger le jeu gratuit Hugo Hup





Trigono (Musique / Casse-tête, v1.2.1, 66 Mo, iOS 8.0, Live Typing Inc) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous êtes le petit Trigono qui veut survivre dans un monde triangulaire dangereux. Évite le rouge, ou tu exploses. La bonne chose est que vous avez un nombre illimité de vies dans ce jeu. Si vous avez commis une erreur, redémarrez simplement le niveau.



Trigono ne peut pas rester immobile et est toujours en mouvement parce qu'il a peur. Ne t'inquiète pas, les premiers niveaux sont explicitement conçus pour vous apprendre à jouer.



Les + : Simple à prendre en main Télécharger le jeu gratuit Trigono





PROMOS iOS :

Ashworld (Action / Aventure, v1.5.10, 65 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Annoncé il y a maintenant un an, le jeu Ashworld vient enfin de voir le jour sur l'App Store. Son concept risque d'en intéresser plus d'un : on parle ici d'un jeu de survie dans un monde ouvert qui mélange tir, conduite, et action !



Comme d'habitude pour ces jeux-là, on retrouve un monde post-apocalyptique dans lequel des squelettes, et non des zombies, ont envahi la surface de la planète...



Pour survivre, il faudra trouver des ressources (qui sont rares), de l'eau et de la nourriture mais également des armes ou encore des véhicules pour fuir en cas de situations périlleuses...

Télécharger Ashworld à 2,29 €





Bronze Age (Éducation / Stratégie, v2.0.90, 245 Mo, iOS 9.0, MIKHAIL VASILEV) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Pre-civilization Stone Age et Pre-Civilization Bronze Age, classiques publiés en 2013, ont reçu tous deux un accueil enthousiaste de la part des joueurs à travers le monde. Durant les années précédentes, les joueurs s'y sont passionnés plus de vingt millions de fois, ont construit plus de 160 millions de bâtiments, survécu à 400 millions de raids, et miné 8 milliards de ressources. Devenez l'un d'entre eux !



Choisissez votre date de départ - 4,000,000 av. J.-C. (L'Âge de Pierre) ou 6000 av. J.-C.(L'Âge du Bronze) – et guidez votre peuple vers la prospérité !



Les + : Gameplay Télécharger Bronze Age à 1,09 €